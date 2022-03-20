У Чернігові вже 156 поранених від удару росіян

У Чернігові вже 156 поранених від удару росіян
Кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову знову зросла – їх вже 156.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, пише LB.ua.

"На сьогодні, на цю хвилину вже 156 поранених. Це ті люди, які були доставлені швидкою допомогою або продовжують звертатися зараз до медичних закладів. Сім загиблих, одна з них дитина", - сказав він.

Голова ОВА повідомив, що в лікарнях наразі перебуває 41 людина. Більшість отримали амбулаторну допомогу та знаходяться вдома. 16 людей було прооперовано.

"Якщо казати про тяжкий стан, то шість людей, в тому числі, одна дитина, зараз перебувають у важкому стані. Інші – в палатах профільних відділень у стадії середньої тяжкості", - розповів Чаус.

За його словами, з пораненими працюють психологи.

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Відомо про 7 загиблих та 156 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру в центрі міста. Серед загиблих – дитина, а серед поранених є 15 дітей та 15 поліцейських.

У місті оголосили триденну жалобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Чернігів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань, – Зеленський
Сьогодні, 17:00
У Чернігові вже 156 поранених від удару росіян
Сьогодні, 16:26
У Луцьку розшукали 18-річного хлопця, який зник понад два тижні тому
Сьогодні, 15:04
Зеленський прибув до Нідерландів – буде говорити з премʼєром країни про F-16
Сьогодні, 14:15
На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Росія вдарила в Чернігові по зліту виробників дронів і аеророзвідників Росія вдарила в Чернігові по зліту виробників дронів і аеророзвідників
19 серпень, 16:02
Росія вдарила ракетою по центру Чернігова: є загиблі та поранені. ФОТО. ОНОВЛЕНО Росія вдарила ракетою по центру Чернігова: є загиблі та поранені. ФОТО. ОНОВЛЕНО
19 серпень, 11:54
У Чернігові російські загарбники обстріляли лікарню У Чернігові російські загарбники обстріляли лікарню
20 березень, 2022, 02:08
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
25 лютий, 2022, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань, – Зеленський
Сьогодні, 17:00
 0
У Чернігові вже 156 поранених від удару росіян
Сьогодні, 16:26
 0
У Луцьку розшукали 18-річного хлопця, який зник понад два тижні тому
Сьогодні, 15:04
 0
Зеленський прибув до Нідерландів – буде говорити з премʼєром країни про F-16
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8