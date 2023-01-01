У Луцьку розшукали 18-річного хлопця, який зник понад два тижні тому
Сьогодні, 15:04
Поліція розшукала зниклого 18-річного лучанина.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукали безвісти зниклого Хацера Максима Сергійовича, 13 березня 2005 року народження, жителя Луцька.
Нагадаємо, що розшукуваний 2 серпня пішов з дому у невідомому напрямку.
Відомо, що хлопця розшукали неушкодженим, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукали безвісти зниклого Хацера Максима Сергійовича, 13 березня 2005 року народження, жителя Луцька.
Нагадаємо, що розшукуваний 2 серпня пішов з дому у невідомому напрямку.
Відомо, що хлопця розшукали неушкодженим, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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