На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



"Сьогодні зранку, 20 серпня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району внаслідок розряду блискавки сталася пожежа навісу для зберігання сіна. На ліквідацію наслідків негоди вирушили рятувальники 1 відділення ДПРЧ 8 міста Камінь-Каширський та МПО села Видричі, о 7:47 пожежу локазівали, а 8:20 ліквідували. На гасіння пожежі вогнеборці подали 3 водяних стволи", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."Сьогодні зранку, 20 серпня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району внаслідок розряду блискавки сталася пожежа навісу для зберігання сіна. На ліквідацію наслідків негоди вирушили рятувальники 1 відділення ДПРЧ 8 міста Камінь-Каширський та МПО села Видричі, о 7:47 пожежу локазівали, а 8:20 ліквідували. На гасіння пожежі вогнеборці подали 3 водяних стволи", - йдеться в повідомленні.

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