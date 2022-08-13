На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна. ФОТО

На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна. ФОТО
На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"Сьогодні зранку, 20 серпня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району внаслідок розряду блискавки сталася пожежа навісу для зберігання сіна. На ліквідацію наслідків негоди вирушили рятувальники 1 відділення ДПРЧ 8 міста Камінь-Каширський та МПО села Видричі, о 7:47 пожежу локазівали, а 8:20 ліквідували. На гасіння пожежі вогнеборці подали 3 водяних стволи", - йдеться в повідомленні.
На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна. ФОТО
На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна. ФОТО

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Теги: Волинь, блискавка, сіно
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