На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На Волині від удару блискавки загорівся навіс для зберігання сіна.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні зранку, 20 серпня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району внаслідок розряду блискавки сталася пожежа навісу для зберігання сіна. На ліквідацію наслідків негоди вирушили рятувальники 1 відділення ДПРЧ 8 міста Камінь-Каширський та МПО села Видричі, о 7:47 пожежу локазівали, а 8:20 ліквідували. На гасіння пожежі вогнеборці подали 3 водяних стволи", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні зранку, 20 серпня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району внаслідок розряду блискавки сталася пожежа навісу для зберігання сіна. На ліквідацію наслідків негоди вирушили рятувальники 1 відділення ДПРЧ 8 міста Камінь-Каширський та МПО села Видричі, о 7:47 пожежу локазівали, а 8:20 ліквідували. На гасіння пожежі вогнеборці подали 3 водяних стволи", - йдеться в повідомленні.
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