На Волинському напрямку продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. ФОТО.ВІДЕО

На Волинському напрямку продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. ФОТО.ВІДЕО
На Волинському напрямку тривають заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону України.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилено бойову службу та ведення розвідки.

Державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил", - йдеться в повідомленні.

– Для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території, – наголосив командувач. – Ми вживаємо адекватних заходів щодо підсилення охорони та оборони державного кордону. Безпосередньо зараз збільшено кількість особового складу прикордонників. Також активно розвивається система оборонних рубежів та позицій.

За його словами Генеральним Штабом Збройних Сил України передбачено збільшення сил у разі зростання загрози.

– Але, зараз ми оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану. В разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення як засобів вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони, так живої сили, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
На Волинському напрямку продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. ФОТО.ВІДЕО

Командувач також додав, що українська розвідка чітко володіє інформацією про тих, хто знаходиться по той бік державного кордону України та чим вони займаються.. Вся ця інформація до Сил оборони України в режимі онлайн.
На Волинському напрямку продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. ФОТО.ВІДЕО

– Безпосередньо я перебуваю в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генералом Томашом Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією стосовно того, що робить Польща та інші країни НАТО зі зміцнення своїх кордонів, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
На Волинському напрямку продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. ФОТО.ВІДЕО


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Білорусь
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