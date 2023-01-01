Китай допомагає озброювати росію вертольотами, дронами та обладнанням для війни, – ЗМІ





Про це йдеться в розслідуванні The Telegraph, пише



Російські фірми, в тому числі компанії, що знаходяться під санкціями, що займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки і стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю в першому кварталі цього року,



Товарообіг між країнами цього року перевищить $200 млрд, що стане новим рекордом. Цього вдалося досягти в тому числі завдяки експорту товарів з потенційним військовим застосуванням, який виріс більш ніж втричі в порівнянні з попереднім роком, згідно з аналізом Обсерваторії економічної складності.



Одна з фірм, що називає себе оптовим продавцем дитячих іграшок, – Shantou Honghu Plastics – відправила в Росію 1000 дронів. Інша компанія, Hems999, поставила два вертольоти, а Tianjin Huarong Aviation з початку війни передала Росії чотири вертольоти Airbus.



Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року по перший квартал цього року. Імпорт цих продуктів майже подвоївся до 2,5 мільйонів доларів минулого року порівняно з попереднім роком. Безлічі російських заводів були відправлені титанові пластини і стрижні, що застосовуються в авіабудуванні і ракетобудуванні.



Деякі китайські фірми навіть мають офіси в Москві або веб-сайти компаній російською мовою і не докладають особливих зусиль для того, щоб приховати свої зв'язки з військовими, розміщуючи фотографії винищувачів і військових кораблів на своїх домашніх сторінках, пише видання.



При цьому наголошується, що Китай може поставляти продукцію в росію "манівцями".



"Повідомляється, що Пекін і Москва вели секретні переговори з Іраном про постачання перхлорату амонію, хімічної сполуки, що використовується для приведення в рух балістичних ракет. У разі згоди ця угода, швидше за все, буде прихована від офіційних торгових реєстрів. Росія не публікувала дані про торгівлю з початку вторгнення, хоча дані з Китаю, її головного торгового партнера, вказують на те, що Пекін став найважливішим рятувальним кругом рф, навіть незважаючи на те, що Путін піддався вигнанню на світовій арені, а західні компанії і країни розірвали зв'язки з Москвою", – йдеться в матеріалі.

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