Удари дронами по росії є стратегічно важливими, – британська розвідка





Про це повідомляє Міноборони Британії, пише



Британська розвідка вважає, що у росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил, зокрема на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Причиною цього стала необхідність посилення ППО над західними областями рф, де останнім часом почастішали атаки дронів.



"Удари глибоко всередині росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - зазначає розвідка.



При цьому у Британії наголошують, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви. Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon.



"Ця зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - припускають у розвідці.



Нагадаємо, що у Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.



А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував атаки дронів на Москву, заявивши, що "далі буде".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна, ймовірно, могла переобладнати зенітні ракети С-200 і використовувати їх як наземні балістичні ракети.Про це повідомляє Міноборони Британії, пише LB.ua Британська розвідка вважає, що у росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил, зокрема на начальника штабу генерал-полковника. Причиною цього стала необхідність посилення ППО над західними областями рф, де останнім часом почастішали атаки дронів."Удари глибоко всередині росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - зазначає розвідка.При цьому у Британії наголошують, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви. Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon."Ця зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - припускають у розвідці.Нагадаємо, що у Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українипрокоментував атаки дронів на Москву, заявивши, що "далі буде".

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