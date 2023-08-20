Удари дронами по росії є стратегічно важливими, – британська розвідка

Удари дронами по росії є стратегічно важливими, – британська розвідка
Україна, ймовірно, могла переобладнати зенітні ракети С-200 і використовувати їх як наземні балістичні ракети.

Про це повідомляє Міноборони Британії, пише LB.ua.

Британська розвідка вважає, що у росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил, зокрема на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Причиною цього стала необхідність посилення ППО над західними областями рф, де останнім часом почастішали атаки дронів.

"Удари глибоко всередині росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - зазначає розвідка.

При цьому у Британії наголошують, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви. Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon.

"Ця зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - припускають у розвідці.

Нагадаємо, що у Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.

А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував атаки дронів на Москву, заявивши, що "далі буде".

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Теги: Росія, Україна, війна
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