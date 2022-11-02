У Луцьку відійшла у вічність лікар-педіатр

Зінаїда Дидаліна.



Про цеОксана Лєщинська.



"Відійшла у вічність лікар-педіатр Зінаїда Дмитрівна Дидаліна, яка багато років віддала самовідданій праці в Луцькій міській дитячій поліклініці. Щиро співчуваємо рідним Зінаїди Дмитрівни, скорбимо разом із вами. Це непоправна втрата для усіх нас. Але ми завжди пам’ятатимемо Зінаїду Дмитрівну як професіонала своєї справи, добру, щиру і порядну людину, яку любили і колеги, і пацієнти. Дякуємо за роки спільної праці і добрих взаємин, за людяність і турботу про дітей", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відійшла у вічність лікар-педіатрПро це повідомила директорка Луцької міської дитячої поліклініки"Відійшла у вічність лікар-педіатр Зінаїда Дмитрівна Дидаліна, яка багато років віддала самовідданій праці в Луцькій міській дитячій поліклініці. Щиро співчуваємо рідним Зінаїди Дмитрівни, скорбимо разом із вами. Це непоправна втрата для усіх нас. Але ми завжди пам’ятатимемо Зінаїду Дмитрівну як професіонала своєї справи, добру, щиру і порядну людину, яку любили і колеги, і пацієнти. Дякуємо за роки спільної праці і добрих взаємин, за людяність і турботу про дітей", - йдеться в повідомленні.

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