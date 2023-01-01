Росія за минулу добу втратила ще 460 своїх солдатів
Сьогодні, 09:45
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 480 російських вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
ВТРАТИ РОСІЇ:
танки — 4346 (+6 за вчора);
бойові броньовані машини — 8435 (+11);
артилерійські системи — 5245 (+33);
реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);
засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);
літаки — 315;
гелікоптери — 316;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);
крилаті ракети — 1406;
кораблі й катери — 18;
автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);
спеціальна техніка — 790 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
ВТРАТИ РОСІЇ:
танки — 4346 (+6 за вчора);
бойові броньовані машини — 8435 (+11);
артилерійські системи — 5245 (+33);
реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);
засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);
літаки — 315;
гелікоптери — 316;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);
крилаті ракети — 1406;
кораблі й катери — 18;
автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);
спеціальна техніка — 790 (+5).
Дані уточнюються.
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