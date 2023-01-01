Росія за минулу добу втратила ще 460 своїх солдатів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



ВТРАТИ РОСІЇ:



танки — 4346 (+6 за вчора);



бойові броньовані машини — 8435 (+11);



артилерійські системи — 5245 (+33);



реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);



засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);



літаки — 315;



гелікоптери — 316;



безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);



крилаті ракети — 1406;



кораблі й катери — 18;



автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);



спеціальна техніка — 790 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу ліквідували 480 російських вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.танки — 4346 (+6 за вчора);бойові броньовані машини — 8435 (+11);артилерійські системи — 5245 (+33);реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);літаки — 315;гелікоптери — 316;безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);крилаті ракети — 1406;кораблі й катери — 18;автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);спеціальна техніка — 790 (+5).Дані уточнюються.

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