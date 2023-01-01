Росія за минулу добу втратила ще 460 своїх солдатів

Росія за минулу добу втратила ще 460 своїх солдатів
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 480 російських вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

ВТРАТИ РОСІЇ:

танки — 4346 (+6 за вчора);

бойові броньовані машини — 8435 (+11);

артилерійські системи — 5245 (+33);

реактивні системи залпового вогню — 717 (+3);

засоби протиповітряної оборони — 489 (+3);

літаки — 315;

гелікоптери — 316;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22);

крилаті ракети — 1406;

кораблі й катери — 18;

автомобільна техніка й автоцистерни — 7680 (+15);

спеціальна техніка — 790 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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