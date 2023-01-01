Лучанка Яна Беломоіна завоювала «золото» на гонці в Боснії та Герцеговині
Сьогодні, 08:04
Велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна за результатами рейтингової гонки у маунтенбайку Grand Prix Banja Luka посіла перше місце.
Як повідомили у Федерації велосипедного спорту України, міжнародні змагання відбулися у місті Баня Лука (Боснія та Герцеговина), пише Суспільне.
У гонці крос-кантрі серед жінок лучанка випередила свою найближчу суперницю на 35 секунд.
Хто така Яна Беломоіна
Яна Беломоіна — 30-річна українська велогонщиця. Спортменка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2015 і чемпіонкою Європи-2017 у крос-кантрі.
Беломоіна змагалася на трьох Олімпіадах у своїй кар'єрі. На Іграх у Токіо вона встановила найкращий особистий результат, фінішувавши восьмою.
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Як повідомили у Федерації велосипедного спорту України, міжнародні змагання відбулися у місті Баня Лука (Боснія та Герцеговина), пише Суспільне.
У гонці крос-кантрі серед жінок лучанка випередила свою найближчу суперницю на 35 секунд.
Хто така Яна Беломоіна
Яна Беломоіна — 30-річна українська велогонщиця. Спортменка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2015 і чемпіонкою Європи-2017 у крос-кантрі.
Беломоіна змагалася на трьох Олімпіадах у своїй кар'єрі. На Іграх у Токіо вона встановила найкращий особистий результат, фінішувавши восьмою.
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