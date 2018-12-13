Фотограф з Волині зазнімкував неймовірний зорепад. ФОТО
Сьогодні, 06:57
Фотограф з Шацька Влад Мальцев зазнімкував неймовірний зорепад.
Світлини фотограф опублікував у себе на сторінці фейсбук, пише Район.Шацьк.
Фотограф розповів, що для створення декількох фото знадобилося майже дві години та штатив.
Наприклад, для одного вдалого знімка знадобилося з'єднати 7 кадрів, кожен по 30 секунд.
«Цей тип фото називається Зоряний шлях. Це 27 фото послідовно з'єднаних між собою, тому і видно рух зірок. Також видно полярну зірку, яка майже не зміщується того, що вісь землі збігається з тією зіркою», – ділиться секретами Влад.
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Світлини фотограф опублікував у себе на сторінці фейсбук, пише Район.Шацьк.
Фотограф розповів, що для створення декількох фото знадобилося майже дві години та штатив.
Наприклад, для одного вдалого знімка знадобилося з'єднати 7 кадрів, кожен по 30 секунд.
«Цей тип фото називається Зоряний шлях. Це 27 фото послідовно з'єднаних між собою, тому і видно рух зірок. Також видно полярну зірку, яка майже не зміщується того, що вісь землі збігається з тією зіркою», – ділиться секретами Влад.
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