У Києві не буде масових заходів на День незалежності, але влаштують виставку підбитої техніки рф





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"Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Як поінформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.



У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.



Нагадаємо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.



Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що держава-агресор методично веде криваву війну проти України і очікувати ракетних ударів чи інших терористичних актів можна щодня.



Під час заходів до Дня Незалежності України 24 серпня Київська служба порятунку та Муніципальна охорона Києва будуть "у повній бойовій готовності".

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