Литва облаштовує укріплення на закритому КПП з Білоруссю

Литва облаштовує укріплення на закритому КПП з Білоруссю
На КПП "Шумскас" на литовсько-білоруському кордоні, який закрили сьогодні,18 серпня, з'явилися перші оборонні укріплення.

Про це повідомив депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас, пише LB.ua.

“Ми підняли ідею щодо встановлення укріплень та протимобільної техніки минулого року. Але приємно, що ідеї реалізовуються - у нас в Литві буде 19 парків, де зберігатимуться контрмобільні засоби, фортифікаційні засоби і, якщо потрібно, ці інженерні споруди будуть зупинити ворога”, - написав Кащюнас.

Він додав, що наразі виконується аналіз природних перешкод, оцінюється рельєф Литви для досягнення найвищої ефективності застосовуваних заходів.

Нагадаємо, литовські прикордонники та військові планують провести 27 серпня спільні навчання для підготовки до потенційних загроз на білоруському кордоні.

Також Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників і скасовує їм відпустки через ситуацію на кордоні з Білоруссю. За одну добу там зафіксували 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону.

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Теги: Росія, Україна, війна, Литва
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