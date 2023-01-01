У Міноборони пояснили, чому небезпечно розголошувати втрати армії під час війни





Про це повідомляє Ганну Маляр.



"Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю. Не тому що хтось щось хоче приховати, а тому що це вимога військових", - зазначила вона.



Маляр наголосила, що інформацію про кількість загиблих і поранених ворог використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.



"Йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", - пояснила заступниця міністра.



При цьому Маляр підкреслила, що доступ до інформації про втрати має дуже обмежене коло осіб, які попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення.



Нещодавно видання The New York Times з посилання на американських посадовців заявило, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за період повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч, більшість - росіяни.



Як стверджує видання, Україна нібито втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч пораненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформація про втрати української армії під час війни є державною таємницею. Розголошувати ці дані небезпечно.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони"Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю. Не тому що хтось щось хоче приховати, а тому що це вимога військових", - зазначила вона.Маляр наголосила, що інформацію про кількість загиблих і поранених ворог використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій."Йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", - пояснила заступниця міністра.При цьому Маляр підкреслила, що доступ до інформації про втрати має дуже обмежене коло осіб, які попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення.Нещодавно видання The New York Times з посилання на американських посадовців заявило, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за період повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч, більшість - росіяни.Як стверджує видання, Україна нібито втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч пораненими.

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