Добрі новини від ВолиньPost за 19 серпня

З вірою у ЗСУ, сьогодні, 19 серпня,розпочинаємо з втрат окупантів.Загальні бойові втрати російської федерації з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,танків ‒ 4 340 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,артилерійських систем – 5 212 (+19) од,РСЗВ – 714 (+0) од,засоби ППО ‒ 486 (+0) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,спеціальна техніка ‒ 785 (+2).Дані уточнюються.На Волині зі старого БРДМ зробили бойового "Вовкулака". Уже кілька місяців стоїть на сторожі північних кордонів України класична бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 радянських часів, яку осучаснили до невпізнанності.Протягом зими волонтери Волинської і Тернопільскої областей та механіки окремої Волинської бригади ТрО суттєво переробили радянську БРДМ-2.народилась на Волині та багато років прожила в Іспанії. За освітою журналістка, працювала перекладачем, мала плани на майбутнє, одне слово — налагоджене життя та перспективи. Але, як кажуть, патріота можна забрати з Батьківщини, але Батьківщину із серця патріота забрати неможливо.З початку широкомасштабного вторгнення рашистів Альона допомагала біженцям з України — за можливості надавала допомогу та підтримку. Але цього жінці виявилось недостатньо: вже в листопаді вона вирішила повернутись до України та вступити до лав Донецької бригади територіальної оборони.