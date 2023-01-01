Добрі новини від ВолиньPost за 19 серпня
19 серпень, 23:08
Україна тримає оборону у відчайдушній боротьбі з російським агресором, який знищує наші міста та села. Сьогодні Чернігів зазнав ракетного удару. Нелюд цілиться у житлові квартали, вбиваючи мирне населення. Ми теж продовжуємо свою боротьбу на інформаційному фронті, бо справжнє обличчя російських вбивць має бачити увесь світ. Щоденно відшуковуємо чесні новини про незламну волю та перемоги наших захисників та захисниць і розповідаємо про них вам.
З вірою у ЗСУ, сьогодні, 19 серпня, Добрі новини від ВолиньPost розпочинаємо з втрат окупантів.
ЗСУ знищили ще пів тисячі російських вояків
Загальні бойові втрати російської федерації з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4 340 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,
артилерійських систем – 5 212 (+19) од,
РСЗВ – 714 (+0) од,
засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 785 (+2).
Дані уточнюються.
На Волині з радянської БРДМ зробили бойового «Вовкулаку»
На Волині зі старого БРДМ зробили бойового "Вовкулака". Уже кілька місяців стоїть на сторожі північних кордонів України класична бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 радянських часів, яку осучаснили до невпізнанності.
Протягом зими волонтери Волинської і Тернопільскої областей та механіки окремої Волинської бригади ТрО суттєво переробили радянську БРДМ-2.
Уродженка Волині повернулася з Іспанії, щоб захищати Україну
Альона народилась на Волині та багато років прожила в Іспанії. За освітою журналістка, працювала перекладачем, мала плани на майбутнє, одне слово — налагоджене життя та перспективи. Але, як кажуть, патріота можна забрати з Батьківщини, але Батьківщину із серця патріота забрати неможливо.
З початку широкомасштабного вторгнення рашистів Альона допомагала біженцям з України — за можливості надавала допомогу та підтримку. Але цього жінці виявилось недостатньо: вже в листопаді вона вирішила повернутись до України та вступити до лав Донецької бригади територіальної оборони.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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З вірою у ЗСУ, сьогодні, 19 серпня, Добрі новини від ВолиньPost розпочинаємо з втрат окупантів.
ЗСУ знищили ще пів тисячі російських вояків
Загальні бойові втрати російської федерації з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4 340 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,
артилерійських систем – 5 212 (+19) од,
РСЗВ – 714 (+0) од,
засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 785 (+2).
Дані уточнюються.
На Волині з радянської БРДМ зробили бойового «Вовкулаку»
На Волині зі старого БРДМ зробили бойового "Вовкулака". Уже кілька місяців стоїть на сторожі північних кордонів України класична бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 радянських часів, яку осучаснили до невпізнанності.
Протягом зими волонтери Волинської і Тернопільскої областей та механіки окремої Волинської бригади ТрО суттєво переробили радянську БРДМ-2.
Уродженка Волині повернулася з Іспанії, щоб захищати Україну
Альона народилась на Волині та багато років прожила в Іспанії. За освітою журналістка, працювала перекладачем, мала плани на майбутнє, одне слово — налагоджене життя та перспективи. Але, як кажуть, патріота можна забрати з Батьківщини, але Батьківщину із серця патріота забрати неможливо.
З початку широкомасштабного вторгнення рашистів Альона допомагала біженцям з України — за можливості надавала допомогу та підтримку. Але цього жінці виявилось недостатньо: вже в листопаді вона вирішила повернутись до України та вступити до лав Донецької бригади територіальної оборони.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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