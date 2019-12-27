Уродженка Волині повернулася з Іспанії, щоб захищати Україну

Альона народилась на Волині та багато років прожила в Іспанії. За освітою журналістка, працювала перекладачем, мала плани на майбутнє, одне слово — налагоджене життя та перспективи. Але, як кажуть, патріота можна забрати з батьківщини, але батьківщину із серця патріота забрати неможливо.Війна, яку принесла на нашу землю путінська «скрєпна» росія, сколихнула як мешканців України, так і українську діаспору за кордоном, - повідомляюЗ початку широкомасштабного вторгнення рашистів Альона допомагала біженцям з України — за можливості надавала допомогу та підтримку. Але цього жінці виявилось недостатньо: вже в листопаді вона вирішила повернутись до України та вступити до лав Донецької бригади територіальної оборони."Я не могла дивитись на те, як окупанти нищать українські міста, я мала щось робити. Спочатку допомагала біженцям, а пізніше вирішила повернутись сюди та захищати український народ зі зброєю в руках", — розповідає вона.Після закінчення курсу початкової підготовки в навчальному центрі «Десна» вона продовжила навчання в Іспанії, де познайомилась з багатьма іншими українськими рекрутами. Навчання відбувалося в атмосфері цілковитої підтримки та товариства: як на навчаннях, так і в бою ти маєш покладатись на своїх бойових побратимів.Іспанські інструктори схвально відгукувались про наполегливість та цілеспрямованість українців. Особливого ставлення до неї як до жінки не було: нормативи у всіх однакові, адже ворогові байдуже, хто ти, коли він в тебе стріляє. Виснажливі тренування дали свої плоди: Альона каже, що відчуває себе сильнішою і готова до будь-яких викликів. Але найголовніше те, що вона здобула для себе другу сім’ю — майже двісті нових братів та сестер по зброї.Під час навчань професія перекладача також стала у пригоді. У перший же день під час висадки з літака міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес давала пресконференцію, але перекладача не знайшлося, і Альона проявила ініціативу. З того часу, за словами жінки, вони подружились і досі підтримують контакти.Міжнародна співпраця, окрім військової складової, допомагає поглиблювати усвідомлення світової спільноти про боротьбу українського народу з російськими загарбниками, зокрема через інтерв’ю іспанським ЗМІ.Родичі Альони, її брат та мама, спочатку переживали та відмовляли її йти воювати, адже вона раніше ніколи не тримала зброї в руках. Утім, військова залізно переконана у своєму виборі та збирається залишатись в Україні до кінця війни.Нині вона служить на посаді зв’язківця — життєво необхідна робота, не менш важлива, ніж робота кулеметника чи бойового медика. Вона — одна з багатьох українців, які покинули все та стали на захист Батьківщини, попри труднощі та небезпеку. На їхніх плечах тримається безпека та майбутнє України, тож побажаємо їм успіхів.