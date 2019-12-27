Уродженка Волині повернулася з Іспанії, щоб захищати Україну
Сьогодні, 08:35
Альона народилась на Волині та багато років прожила в Іспанії. За освітою журналістка, працювала перекладачем, мала плани на майбутнє, одне слово — налагоджене життя та перспективи. Але, як кажуть, патріота можна забрати з батьківщини, але батьківщину із серця патріота забрати неможливо.
Війна, яку принесла на нашу землю путінська «скрєпна» росія, сколихнула як мешканців України, так і українську діаспору за кордоном, - повідомляю АрміяInform.
З початку широкомасштабного вторгнення рашистів Альона допомагала біженцям з України — за можливості надавала допомогу та підтримку. Але цього жінці виявилось недостатньо: вже в листопаді вона вирішила повернутись до України та вступити до лав Донецької бригади територіальної оборони.
"Я не могла дивитись на те, як окупанти нищать українські міста, я мала щось робити. Спочатку допомагала біженцям, а пізніше вирішила повернутись сюди та захищати український народ зі зброєю в руках", — розповідає вона.
Після закінчення курсу початкової підготовки в навчальному центрі «Десна» вона продовжила навчання в Іспанії, де познайомилась з багатьма іншими українськими рекрутами. Навчання відбувалося в атмосфері цілковитої підтримки та товариства: як на навчаннях, так і в бою ти маєш покладатись на своїх бойових побратимів.
Іспанські інструктори схвально відгукувались про наполегливість та цілеспрямованість українців. Особливого ставлення до неї як до жінки не було: нормативи у всіх однакові, адже ворогові байдуже, хто ти, коли він в тебе стріляє. Виснажливі тренування дали свої плоди: Альона каже, що відчуває себе сильнішою і готова до будь-яких викликів. Але найголовніше те, що вона здобула для себе другу сім’ю — майже двісті нових братів та сестер по зброї.
Під час навчань професія перекладача також стала у пригоді. У перший же день під час висадки з літака міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес давала пресконференцію, але перекладача не знайшлося, і Альона проявила ініціативу. З того часу, за словами жінки, вони подружились і досі підтримують контакти.
Міжнародна співпраця, окрім військової складової, допомагає поглиблювати усвідомлення світової спільноти про боротьбу українського народу з російськими загарбниками, зокрема через інтерв’ю іспанським ЗМІ.
Родичі Альони, її брат та мама, спочатку переживали та відмовляли її йти воювати, адже вона раніше ніколи не тримала зброї в руках. Утім, військова залізно переконана у своєму виборі та збирається залишатись в Україні до кінця війни.
Нині вона служить на посаді зв’язківця — життєво необхідна робота, не менш важлива, ніж робота кулеметника чи бойового медика. Вона — одна з багатьох українців, які покинули все та стали на захист Батьківщини, попри труднощі та небезпеку. На їхніх плечах тримається безпека та майбутнє України, тож побажаємо їм успіхів.
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Війна, яку принесла на нашу землю путінська «скрєпна» росія, сколихнула як мешканців України, так і українську діаспору за кордоном, - повідомляю АрміяInform.
З початку широкомасштабного вторгнення рашистів Альона допомагала біженцям з України — за можливості надавала допомогу та підтримку. Але цього жінці виявилось недостатньо: вже в листопаді вона вирішила повернутись до України та вступити до лав Донецької бригади територіальної оборони.
"Я не могла дивитись на те, як окупанти нищать українські міста, я мала щось робити. Спочатку допомагала біженцям, а пізніше вирішила повернутись сюди та захищати український народ зі зброєю в руках", — розповідає вона.
Після закінчення курсу початкової підготовки в навчальному центрі «Десна» вона продовжила навчання в Іспанії, де познайомилась з багатьма іншими українськими рекрутами. Навчання відбувалося в атмосфері цілковитої підтримки та товариства: як на навчаннях, так і в бою ти маєш покладатись на своїх бойових побратимів.
Іспанські інструктори схвально відгукувались про наполегливість та цілеспрямованість українців. Особливого ставлення до неї як до жінки не було: нормативи у всіх однакові, адже ворогові байдуже, хто ти, коли він в тебе стріляє. Виснажливі тренування дали свої плоди: Альона каже, що відчуває себе сильнішою і готова до будь-яких викликів. Але найголовніше те, що вона здобула для себе другу сім’ю — майже двісті нових братів та сестер по зброї.
Під час навчань професія перекладача також стала у пригоді. У перший же день під час висадки з літака міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес давала пресконференцію, але перекладача не знайшлося, і Альона проявила ініціативу. З того часу, за словами жінки, вони подружились і досі підтримують контакти.
Міжнародна співпраця, окрім військової складової, допомагає поглиблювати усвідомлення світової спільноти про боротьбу українського народу з російськими загарбниками, зокрема через інтерв’ю іспанським ЗМІ.
Родичі Альони, її брат та мама, спочатку переживали та відмовляли її йти воювати, адже вона раніше ніколи не тримала зброї в руках. Утім, військова залізно переконана у своєму виборі та збирається залишатись в Україні до кінця війни.
Нині вона служить на посаді зв’язківця — життєво необхідна робота, не менш важлива, ніж робота кулеметника чи бойового медика. Вона — одна з багатьох українців, які покинули все та стали на захист Батьківщини, попри труднощі та небезпеку. На їхніх плечах тримається безпека та майбутнє України, тож побажаємо їм успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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