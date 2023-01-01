Проєкт єОздоровлення діятиме по всій Україні

На початку літа, 1 червня 2023 р., розпочав дію пілотний проєкт – єОздоровлення, в рамках якого був запроваджений механізм “гроші ходять за дитиною” – для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.Наразі проєкт діятиме на всій території України, - повідомляють у Міністерстві соціальної політики.Завдяки проєкту, який реалізується Мінсоціполітики, вперше батьки дитини, яка виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина з багатодітної сім’ї змогли отримувати кошти від держави на оздоровлення дитини. Ці кошти зараховуються на банківський рахунок одного з батьків і витрачати їх можна виключно на придбання путівки до дитячого табору.На початку реалізації проекту фокус допомоги був спрямований на дітей, які, внаслідок війни, опинились у найбільш складному становищі, тобто дітей з регіонів, що були в тимчасовій окупації, знаходяться в зоні активних бойових дій чи на кордоні з російською федерацією.Наразі до постанови внесено зміни, які розширюють його дію на дітей з усієї України, які виховуються в малозабезпеченій родині та належать до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина з багатодітної сім’ї. Відтепер, незалежно від місця проживання такої дитини, її родина отримала право і можливість скористатися державною програмою єОздоровлення.На відпочинок чи оздоровлення кожної дитини буде надано 14 165 грн.Нагадаємо, що батьки дітей, які відповідають зазначеним критеріям, отримають сповіщення про право на отримання коштів електронним повідомленням або телефоном від працівника органу соціального захисту.Щоб скористатися послугою, одному з батьків дитини треба звернутись до Приватбанку, отримати картку із спеціальним режимом використання й дочекатися зарахування коштів. Далі – самостійно обрати заклад для відпочинку чи оздоровлення дитини, з переліку закладів з Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Потім – забронювати місце для відпочинку своєї дитини у цьому закладі і розрахуватися за путівку отриманою карткою.Аби забезпечити максимальну безпеку оздоровлення дітей, до переліку включено лише заклади вищої категорії.Для уточнення інформації щодо проекту можна звертатися до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту або Національної соціальної сервісної служби.