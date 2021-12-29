Волинський біатлоніст став призером Чемпіонату України

Волинський біатлоніст став призером Чемпіонату України
Нещодавно у Львівській області на базі "Західного реабілітаційно-спортивного центру" НКСІУ відбулися спринтерські перегони в рамках Чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів та юніорок.

Про це повідомляють на сайті Університету.

Третьокурсник факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Михайло Хміль здобув перемогу, стартувавши з п'ятої позиції, попри сім кіл штрафу, наш біатлоніст зумів фінішувати третім.

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Теги: спорт, біатлон, Волинь
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