У Луцьку відбувся турнір лучників, в якому взяли участь військові. ВІДЕО

У Луцьку відбувся турнір лучників, в якому взяли участь військові. ВІДЕО
18 серпня у Луцьку відбувся турнір лучників "Кубок Любарта". У змаганнях взяли участь 42 спортсмени, з них 12 – військовослужбовці.

Про це Суспільному розповів головний суддя змагань Олег Дучимінський.

З його слів, цього року вдруге організовують змагання у категорії "Військовослужбовці", саме для бійців, які нині реабілітуються на Волині.

Один із тих, хто започатковував стрільбу з лука в Луцьку – ветеран АТО Павло Ковальський. Каже, що сам захопився цим видом спорту, коли проходив реабілітацію.

Серед учасників військовослужбовець ЗСУ Дмитро Скоморох. Нині він із побратимами прикриває волинське небо від ворожих ракет, а сам родом із Луганщини. Каже участь у змаганнях вирішив взяти тому, що любить все нове, цікаво було отримати новий досвід та нові враження.

Психолог Антоній Мельник каже, що види спорту позитивно впливають на відновлення організму та реабілітацію військових.

"Потрібно налаштуватися на постріл це ціла наука, якої вчить тренер. Навіть ті, хто не хотіли, то спочатку сиділи в телефоні, а потім включалися у цю роботу та із задоволенням беруть участь у змаганнях", — каже психолог.

Змагання у Луцьку тривали впродовж одного дня. За їхніми підсумками, серед військових переш місце здобув Дмитро із позивним "Альпініст".


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Теги: Волинь, війна, реабіліатція, лучники
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