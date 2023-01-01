На Волині з радянської БРДМ зробили бойового «Вовкулаку»

На Волині з радянської БРДМ зробили бойового «Вовкулаку»
На Волині зі старого БРДМ зробили бойового "Вовкулака". Уже кілька місяців стоїть на сторожі північних кордонів України класична бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 радянських часів, яку осучаснили до невпізнанності.

Протягом зими волонтери Волинської і Тернопільскої областей та механіки окремої Волинської бригади ТрО суттєво переробили радянську БРДМ-2, - повідомляє AvtoDream.

Час показав, що вийшов сучасний броньований автомобіль. І хоча у зовнішніх рисах кузова все ще вгадується колишня "беердеемка", тут уже прописана вся інженерна партитура для поширення такого досвіду.
На Волині з радянської БРДМ зробили бойового «Вовкулаку»

Після кількох десятків років перебування на балансі ДСНС у місті Рожище Волинської області ця двовісна повнопривідна амфібія 4х4 з ланцюговим приводом на ще чотири додаткові висувні колеса (по два з кожного боку) знову перейшла до військових.

Стан броньовика був такий, що вартим уваги був хіба що кузов та його трансмісія, але й ті потребували модернізації та повного ТО. Отож, корпус і мости залишилися оригінальними.
На Волині з радянської БРДМ зробили бойового «Вовкулаку»

Позбулися водомета, що забезпечував хід по воді. Викинули його коробку відбору потужності та карданний вал. Вийняли додаткові колеса, їх гідравлічні циліндри та ланцюговий привід з коробкою відбору потужності. Внаслідок такого "демонтажу" вдалося зменшити масу машини.

Підлога також стала рівною. Отож, появилася можливість наварити додаткові броньовані листи й зробити корпус кузова менше вразливим для стрілецької зброї та уламків снарядів чи мін.
На Волині з радянської БРДМ зробили бойового «Вовкулаку»

Зазнала змін й поверхня БРДМ. Там замість примітивної кулеметної надбудови поставили башту з поворотним механізмом від знищеного російського БТР. Вона має кращі характеристики як за швидкістю кругового обертання, так і за вертикальним й горизонтальним сектором ведення кулеметного вогню по наземних і низьколітаючих цілях.

За допомогою встановлених приладів нічного бачення додалася можливість валити ворога у темряві. Тепер це вже не БРДМ, а справжнісінький грізний "Вовкулака" – так назвали цю машину.

Для швидкого просування десанту всередину зробили бокові двері, оскільки верхні люки сповільнювали час зайняття місць чи вихід з салону. До речі, бокові двері та рівна підлога по всій площі салону дозволили брати на борт поранених, а також різноманітні вантажі.
Старенький карбюраторний двигун також пішов у минуле. Від нього відмовилися через слабкий силовий потенціал та надмірне споживання бензину. В моторну нішу, що у задній частині, втиснули дизельний двигун Mercedes-Benz.

Про його модель нічого не сказано. На думку експертів Авто24, це може бути 170-сильний агрегат від Atego з сімейства середньотоннажних вантажних автомобілів повною масою від 6,5 до 16 тонн чи 5,5-літровий чотирициліндровий турбодизель з багатофункціонального Unimog.

У того в напівкапотній моторній ніші стоїть двигун потужністю 170 кВт (231 к.с.) з 900 Нм максимального крутного моменту, що створюється при 1200-1600 об/хв. В оригінальній моторній комплектації БРДМ-2 мав 140-сильний двигун Заволзького моторного заводу.

Для полегшення управління взяли з мікроавтобуса Ford Transit гідропідсилювач керма. Також внесли покращення в систему охолодження двигуна, оскільки його радіатор опинився у закритому коробі броньованого кузова.

На одній машині волонтери і механіки Волинської бригади ТрО зупинятися наміру не мають: практика використання першої перелицьованої БРДМ показала, що зняті з консервації такі машини ще можуть гарно послужити Вітчизні.
На Волині з радянської БРДМ зробили бойового «Вовкулаку»

І хоча через врізані бічні двері це вже не плаваюча амфібія, все-таки ходовий потенціал та бойові властивості "Вовкулака" стали кращими від колишньої БРДМ.

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Теги: війна, Волинь, техніка
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