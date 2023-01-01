19 серпня на Волині: гортаючи календар

Преображення Господнє, традиційно відзначають 19 серпня. Для вірян це свято - одне з найбільш значних і шанованих у церковному календарі, нарівні з Різдвом, Великоднем та Трійцею.Сьогодні відзначає день народження журналістка(на фото).Також день народження у журналістки, колишнього депутата Луцької міської ради, протоієрея, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області, волонтера та консультанта з питань туризму Волинської обласної радиІнформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Хлiбославів, Болеславів і Юлiанів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!