Українські та польські аграрії обмінювалися досвідом на Волині. ВІДЕО





Як розповів організатор Володимир Шегедин, на Волині "День поля" відбувся втринадцяте, - повідомляє



Аграрій каже: презентуватиме нові сорти бульби, вирощені на двох гектарах землі, вони не продаються, їх можна використовувати лише з метою селекції та дослідів.



"Взагалі у нас в колекції є близько 70 сортів картоплі. На цій ділянці близько 40 сортів. Ми будемо показувати 20 сортів, з них 11 французьких, які до України в’їхали вперше, їх ще немає в реєстрі сортів України", — сказав Володимир Шегедин.



На 10-ти гектарах у Сарненському районі на Рівненщині вирощує картоплю Михайло Ковальчук. Фермер каже: на "День поля" на Волинь приїздить вдруге.



"Люблю вирощувати щось нове, їду щось нове привожу і вирощую. Зараз в нас п'ять сортів є, брали тут на полі цьому в минулому році. Хочу щось нове. Французька, зацікавила", — зазначив фермер.



Анжей Ковалік — фермер з Польщі. З його слів, цікавиться технологіями вирощування картоплі. Тому й приїхав поділитися досвідом на Волинь. "Тільки не можу ввезти в Польщу з України картоплю, бо діють суворі фітосанітарні заборони. Але дуже смачна ваша картопля", — додав Анжей Ковалік.



Як розповів керівник Волинської сільськогосподарської державної дослідної станції Петро Савчук, картопля — друга за соціальною значимістю серед харчів в Україні.



Зі слів аграрного науковця, через війну Україна втратила родючі землі на окупованих територіях півдня: "Там бойові дії. Сорт "Тирас" вони (аграрії півдня — ред.) збирали два рази в рік. Тому західна та центральна Україна має зараз великий вплив на вирощування картоплі, адже культура не тільки стратегічна, але це й елемент продовольчої безпеки".



Начальник відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш каже: цього сезону картоплі в області посадили 84 тисячі гектарів.



"Очікуємо урожай цьогорічної картоплі буде не гірше урожаю попередніх років, — додав посадовець, — Орієнтовний обсяг понад мільйон".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 серпня понад 20 аграріїв з Волині та різних куточків України і Польщі з'їхалися на “День поля”, що відбувся в селі Усичі Луцького району.Як розповів організатор, на Волині "День поля" відбувся втринадцяте, - повідомляє Суспільне Аграрій каже: презентуватиме нові сорти бульби, вирощені на двох гектарах землі, вони не продаються, їх можна використовувати лише з метою селекції та дослідів."Взагалі у нас в колекції є близько 70 сортів картоплі. На цій ділянці близько 40 сортів. Ми будемо показувати 20 сортів, з них 11 французьких, які до України в’їхали вперше, їх ще немає в реєстрі сортів України", — сказав Володимир Шегедин.На 10-ти гектарах у Сарненському районі на Рівненщині вирощує картоплю Михайло Ковальчук. Фермер каже: на "День поля" на Волинь приїздить вдруге."Люблю вирощувати щось нове, їду щось нове привожу і вирощую. Зараз в нас п'ять сортів є, брали тут на полі цьому в минулому році. Хочу щось нове. Французька, зацікавила", — зазначив фермер.Анжей Ковалік — фермер з Польщі. З його слів, цікавиться технологіями вирощування картоплі. Тому й приїхав поділитися досвідом на Волинь. "Тільки не можу ввезти в Польщу з України картоплю, бо діють суворі фітосанітарні заборони. Але дуже смачна ваша картопля", — додав Анжей Ковалік.Як розповів керівник Волинської сільськогосподарської державної дослідної станції Петро Савчук, картопля — друга за соціальною значимістю серед харчів в Україні.Зі слів аграрного науковця, через війну Україна втратила родючі землі на окупованих територіях півдня: "Там бойові дії. Сорт "Тирас" вони (аграрії півдня — ред.) збирали два рази в рік. Тому західна та центральна Україна має зараз великий вплив на вирощування картоплі, адже культура не тільки стратегічна, але це й елемент продовольчої безпеки".Начальник відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш каже: цього сезону картоплі в області посадили 84 тисячі гектарів."Очікуємо урожай цьогорічної картоплі буде не гірше урожаю попередніх років, — додав посадовець, — Орієнтовний обсяг понад мільйон".

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