Українські та польські аграрії обмінювалися досвідом на Волині. ВІДЕО

Українські та польські аграрії обмінювалися досвідом на Волині. ВІДЕО
18 серпня понад 20 аграріїв з Волині та різних куточків України і Польщі з'їхалися на “День поля”, що відбувся в селі Усичі Луцького району.

Як розповів організатор Володимир Шегедин, на Волині "День поля" відбувся втринадцяте, - повідомляє Суспільне.

Аграрій каже: презентуватиме нові сорти бульби, вирощені на двох гектарах землі, вони не продаються, їх можна використовувати лише з метою селекції та дослідів.

"Взагалі у нас в колекції є близько 70 сортів картоплі. На цій ділянці близько 40 сортів. Ми будемо показувати 20 сортів, з них 11 французьких, які до України в’їхали вперше, їх ще немає в реєстрі сортів України", — сказав Володимир Шегедин.

На 10-ти гектарах у Сарненському районі на Рівненщині вирощує картоплю Михайло Ковальчук. Фермер каже: на "День поля" на Волинь приїздить вдруге.

"Люблю вирощувати щось нове, їду щось нове привожу і вирощую. Зараз в нас п'ять сортів є, брали тут на полі цьому в минулому році. Хочу щось нове. Французька, зацікавила", — зазначив фермер.

Анжей Ковалік — фермер з Польщі. З його слів, цікавиться технологіями вирощування картоплі. Тому й приїхав поділитися досвідом на Волинь. "Тільки не можу ввезти в Польщу з України картоплю, бо діють суворі фітосанітарні заборони. Але дуже смачна ваша картопля", — додав Анжей Ковалік.

Як розповів керівник Волинської сільськогосподарської державної дослідної станції Петро Савчук, картопля — друга за соціальною значимістю серед харчів в Україні.

Зі слів аграрного науковця, через війну Україна втратила родючі землі на окупованих територіях півдня: "Там бойові дії. Сорт "Тирас" вони (аграрії півдня — ред.) збирали два рази в рік. Тому західна та центральна Україна має зараз великий вплив на вирощування картоплі, адже культура не тільки стратегічна, але це й елемент продовольчої безпеки".

Начальник відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш каже: цього сезону картоплі в області посадили 84 тисячі гектарів.

"Очікуємо урожай цьогорічної картоплі буде не гірше урожаю попередніх років, — додав посадовець, — Орієнтовний обсяг понад мільйон".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аграрії, досвід, Волинь, День поля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
18 серпень, 23:23
Українські та польські аграрії обмінювалися досвідом на Волині. ВІДЕО
18 серпень, 22:56
Тероборонівці з Волині виявили та допомогли знищити російський зенітно-артилерійський комплекс. ВІДЕО
18 серпень, 22:22
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Євген Шуляк
18 серпень, 21:35
Схожі новини
Понад пів сотні аграріїв з різних куточків України з'їхалися на День поля у село поблизу Луцька. ВІДЕО Понад пів сотні аграріїв з різних куточків України з'їхалися на День поля у село поблизу Луцька. ВІДЕО
19 серпень, 2021, 09:41
На Волині аграрії почали сіяти пшеницю. ВІДЕО На Волині аграрії почали сіяти пшеницю. ВІДЕО
23 березень, 11:43
Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН
22 листопад, 2022, 01:15
На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО
09 травень, 2022, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
18 серпень, 23:23
 0
Українські та польські аграрії обмінювалися досвідом на Волині. ВІДЕО
18 серпень, 22:56
 0
Тероборонівці з Волині виявили та допомогли знищити російський зенітно-артилерійський комплекс. ВІДЕО
18 серпень, 22:22
 0
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Євген Шуляк
18 серпень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8