Тероборонівці з Волині виявили та допомогли знищити російський зенітно-артилерійський комплекс. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці бригади.



Завдяки спільній роботі підрозділів 100 окремої бригади територіальної оборони та 45 окремої артилерійської бригади вдалося знищити ворожу техніку.



Аеророзвідники 100 ОБрТрО виявили ворожий зенітно-артилерійський комплекс С-60 на базі автомобіля «Урал». Волинські тероборонівці передали координати гармашам 45 оабр, а також забезпечили подальше корегування вогню.



"Точний удар зі 155-мм причіпної саморухомої гаубиці FH70 – і орківська техніка вже ефектно палає", - йдеться у дописі під відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині виявили та допомогли знищити ворожий зенітно-артилерійський комплекс С-60 на базі автомобіля «Урал».Про це йдеться на сторінці бригади.Завдяки спільній роботі підрозділів 100 окремої бригади територіальної оборони та 45 окремої артилерійської бригади вдалося знищити ворожу техніку.Аеророзвідники 100 ОБрТрО виявили ворожий зенітно-артилерійський комплекс С-60 на базі автомобіля «Урал». Волинські тероборонівці передали координати гармашам 45 оабр, а також забезпечили подальше корегування вогню."Точний удар зі 155-мм причіпної саморухомої гаубиці FH70 – і орківська техніка вже ефектно палає", - йдеться у дописі під відео.

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