Мобілізація в Україні:чи можуть роздавати повістки на пляжі та зупиняти маршрутки
Сьогодні, 20:23
Законодавство не визначає місця, де можуть вручати повістки під час мобілізації. Тож працівники військкоматів можуть їх видавати фактично будь-де.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка.
"Хочу зауважити, що чинним законодавством не заборонено вручення повісток в громадських місцях", - сказав він.
З огляду на це, працівники військкоматів можуть видавати повістки й на пляжах, і на блокпостах, і на зупинках громадського транспорту.
Водночас військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб.
"Зупинити транспортний засіб дозволено органам Національної поліції, якщо є на те відповідна причина", - сказав Гуренко.
Таким чином, не дозволена зупинка маршруток військовими для вручення повісток.
Мобілізація в Україні
Зазначимо, що в Україні знову продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.
Під час загальної мобілізації повістки можуть вручати фактично будь-де. При цьому на службу можуть призвати не всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка.
"Хочу зауважити, що чинним законодавством не заборонено вручення повісток в громадських місцях", - сказав він.
З огляду на це, працівники військкоматів можуть видавати повістки й на пляжах, і на блокпостах, і на зупинках громадського транспорту.
Водночас військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб.
"Зупинити транспортний засіб дозволено органам Національної поліції, якщо є на те відповідна причина", - сказав Гуренко.
Таким чином, не дозволена зупинка маршруток військовими для вручення повісток.
Мобілізація в Україні
Зазначимо, що в Україні знову продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.
Під час загальної мобілізації повістки можуть вручати фактично будь-де. При цьому на службу можуть призвати не всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.
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