Мобілізація в Україні:чи можуть роздавати повістки на пляжі та зупиняти маршрутки

Мобілізація в Україні:чи можуть роздавати повістки на пляжі та зупиняти маршрутки
Законодавство не визначає місця, де можуть вручати повістки під час мобілізації. Тож працівники військкоматів можуть їх видавати фактично будь-де.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка.

"Хочу зауважити, що чинним законодавством не заборонено вручення повісток в громадських місцях", - сказав він.

З огляду на це, працівники військкоматів можуть видавати повістки й на пляжах, і на блокпостах, і на зупинках громадського транспорту.

Водночас військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб.

"Зупинити транспортний засіб дозволено органам Національної поліції, якщо є на те відповідна причина", - сказав Гуренко.

Таким чином, не дозволена зупинка маршруток військовими для вручення повісток.

Мобілізація в Україні

Зазначимо, що в Україні знову продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Під час загальної мобілізації повістки можуть вручати фактично будь-де. При цьому на службу можуть призвати не всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мобілізація в Україні:чи можуть роздавати повістки на пляжі та зупиняти маршрутки
Сьогодні, 20:23
Якою буде погода на Волині завтра, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
Понад 40 виїздів щороку: як працює одна з пожежних команд на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на вечір 18 серпня
Сьогодні, 18:49
Росія завербувала через інтернет осіб, які мали робити диверсії в Польщі й зірвати постачання техніки в Україну, – WP
Сьогодні, 18:24
Схожі новини
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на вечір 18 серпня Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на вечір 18 серпня
Сьогодні, 18:49
Росія завербувала через інтернет осіб, які мали робити диверсії в Польщі й зірвати постачання техніки в Україну, – WP Росія завербувала через інтернет осіб, які мали робити диверсії в Польщі й зірвати постачання техніки в Україну, – WP
Сьогодні, 18:24
На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич
Сьогодні, 16:23
Білорусь отримала від росії гелікоптери Мі-35М Білорусь отримала від росії гелікоптери Мі-35М
Сьогодні, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мобілізація в Україні:чи можуть роздавати повістки на пляжі та зупиняти маршрутки
Сьогодні, 20:23
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Понад 40 виїздів щороку: як працює одна з пожежних команд на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
 0
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на вечір 18 серпня
Сьогодні, 18:49
 0
Росія завербувала через інтернет осіб, які мали робити диверсії в Польщі й зірвати постачання техніки в Україну, – WP
Сьогодні, 18:24
 0
Медіа
відео
1/8