Якою буде погода на Волині завтра, 19 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі може пройти невеликий, вдень – помірний короткочасний дощ, гроза.



Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.



Температура вночі становитиме 15-20°, вдень – 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, у суботу, 19 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність, можливі опади.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі може пройти невеликий, вдень – помірний короткочасний дощ, гроза.Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.Температура вночі становитиме 15-20°, вдень – 25-30°.

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