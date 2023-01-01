Якою буде погода на Волині завтра, 19 серпня

Якою буде погода на Волині завтра, 19 серпня
Завтра, у суботу, 19 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність, можливі опади.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі може пройти невеликий, вдень – помірний короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 15-20°, вдень – 25-30°.

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Теги: погода, прогноз, синоптики
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