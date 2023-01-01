Якою буде погода на Волині завтра, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, у суботу, 19 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність, можливі опади.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі може пройти невеликий, вдень – помірний короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 15-20°, вдень – 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі може пройти невеликий, вдень – помірний короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 15-20°, вдень – 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода на Волині завтра, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
Росія завербувала через інтернет осіб, які мали робити диверсії в Польщі й зірвати постачання техніки в Україну, – WP
Сьогодні, 18:24
Медіа