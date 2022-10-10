Понад 40 виїздів щороку: як працює одна з пожежних команд на Волині. ВІДЕО





Від початку року підрозділи 27 разів виїжджали на пожежу та чотири рази — на відкачування води, — розповів Віталій Гайдучик.



До Колківської територіальної громади входить 28 населених пунктів, у них проживає понад 22 тисячі громадян, — каже заступник селищного голови Михайло Лобода. Місцева пожежна команда три роки перебуває на балансі селищної ради, на її фінансування передбачено понад три мільйони гривень.



На території Колківської громади створено сім підрозділів пожежної охорони. У нас специфічний такий район, у нас підрозділи ДСНС знаходяться трохи віддалено, Маневичі знаходяться на відстані 25 кілометрів, Ківерці – 35 кілометрів, Рожище – 45 кілометрів, — каже Віталій Гайдучик, — тому, коли приїжджає аварійно-рятувальна служба, то наші підрозділи місцевої пожежної охорони вже гасять пожежі.



У Колківській місцевій пожежній частині працює 10 рятувальників, на зміні чергують по дві людини. У користуванні бригади — старий пожежний автомобіль.



"Двоє справляємося, але бажано, щоб більше було на виїзді, тому що раніше один сидів на пульті, і у випадку повторної пожежі виїжджав другий автомобіль, на разі у нас такого немає", — каже начальник варти Михайло Рейкін.



З його слів, за 15-20 хвилин пожежна бригада може дістатися у найвіддаленішу точку територіальної громади, щоб ліквідувати вогонь чи будь-яку іншу надзвичайну ситуацію.



Для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах повномасштабної війни, підрозділи Колківської місцевої пожежної охорони відпрацьовують свої навички на тренувальних зборах, — говорить Віталій Гайдучик. Нині, каже, два рятувальники їхньої команди, — у складі зведеного загону займаються аварійно-рятувальними роботами у Херсоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 40 виїздів на надзвичайні ситуації щороку здійснюють колківські рятувальники. Здебільшого, підрозділи виїздять на гасіння пожеж.Від початку року підрозділи 27 разів виїжджали на пожежу та чотири рази — на відкачування води, — розповів Суспільному начальник місцевої пожежної командиДо Колківської територіальної громади входить 28 населених пунктів, у них проживає понад 22 тисячі громадян, — каже заступник селищного голови. Місцева пожежна команда три роки перебуває на балансі селищної ради, на її фінансування передбачено понад три мільйони гривень.На території Колківської громади створено сім підрозділів пожежної охорони. У нас специфічний такий район, у нас підрозділи ДСНС знаходяться трохи віддалено, Маневичі знаходяться на відстані 25 кілометрів, Ківерці – 35 кілометрів, Рожище – 45 кілометрів, — каже Віталій Гайдучик, — тому, коли приїжджає аварійно-рятувальна служба, то наші підрозділи місцевої пожежної охорони вже гасять пожежі.У Колківській місцевій пожежній частині працює 10 рятувальників, на зміні чергують по дві людини. У користуванні бригади — старий пожежний автомобіль."Двоє справляємося, але бажано, щоб більше було на виїзді, тому що раніше один сидів на пульті, і у випадку повторної пожежі виїжджав другий автомобіль, на разі у нас такого немає", — каже начальник вартиЗ його слів, за 15-20 хвилин пожежна бригада може дістатися у найвіддаленішу точку територіальної громади, щоб ліквідувати вогонь чи будь-яку іншу надзвичайну ситуацію.Для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах повномасштабної війни, підрозділи Колківської місцевої пожежної охорони відпрацьовують свої навички на тренувальних зборах, — говорить Віталій Гайдучик. Нині, каже, два рятувальники їхньої команди, — у складі зведеного загону займаються аварійно-рятувальними роботами у Херсоні.

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