Росія завербувала через інтернет осіб, які мали робити диверсії в Польщі й зірвати постачання техніки в Україну, – WP





Про це повідомляє Washington Post, пише



Російські спецслужби створили мережу дилетантів для операцій, які передбачали диверсії, убивства та підпали на польській території, зокрема, на шляхах транспортування західної допомоги Києву.



Загадкові списки вакансій від анонімного роботодавця почали з'являтися на початку цього року. Серед завдань спершу були розклеювання листівок чи вивішування оголошень у громадських місцях. Таке поширення російської пропаганди відлякувало охочих, але ті, хто погоджувався продовжувати співпрацю, отримували нові завдання.



За словами польських слідчих, упродовж кількох тижнів новобранцям було доручено розвідати польські морські порти, розмістити камери вздовж залізниць та сховати пристрої стеження у військових вантажах. У березні наймані працівники отримали новий наказ - про пуск під укіс поїздів, які везли зброю в Україну. Також були замовлення на підпали та вбивства. За виконану роботу замовник платив найманцям у криптовалюті або ж через банківський переказ із рахунків, які неможливо відслідкувати.



Польська влада тепер вважає, що загадковим замовником була російська розвідка, і зірвана операція була найсерйознішою російською загрозою на території НАТО з того часу, як Москва почала своє вторгнення в Україну минулого року.



Як відомо, через Польщу в Україну надходить понад 80% військової техніки. План дестабілізації ситуації на польській території рф запустила в той період, коли наша держава планувала контрнаступ, а партнери передавали такни Leopard.



"Цю загрозу було усунено, але більша загроза залишається", — сказав виданню польський слідчий За його словами, російські шпигунські служби продовжують діяти в Польщі і "постараються виправити допущені ними помилки".



Нагадаємо, на початку березня в Польщі викрили російську агентурну мережу. Спершу затримали дев'ятьох осіб, які готували диверсії та стежили за залізничними маршрутами до України. Згодом кількість затриманих зросла до 15. Серед затриманих був російський хокеїст, котрий за гроші розвідував критичну інфраструктуру.



Мережа агентів планувала підривати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою Україні. Зловмисників розкрили Національна прокуратура та агентство внутрішньої безпеки.

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