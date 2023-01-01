У Луцьку зник безвісти 18-річний хлопець

Поліція розшукує зниклого 18-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого, 13 березня 2005 року народження, жителя Луцька.Розшукуваний 2 серпня пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, його місцезнаходження невідоме.За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115КК України.на вигляд 18 років, зріст 170 см, спортивної тілобудови, русе волосся, очі блакитні.шорти темного кольору, футболка світлого кольору, кросівки чорного кольору. При собі мав рюкзак зеленого кольору.шрам над лівою бровою."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за № 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.