У Луцьку зник безвісти 18-річний хлопець
Сьогодні, 17:07
Поліція розшукує зниклого 18-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Хацера Максима Сергійовича, 13 березня 2005 року народження, жителя Луцька.
Розшукуваний 2 серпня пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, його місцезнаходження невідоме.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115КК України.
Його прикмети: на вигляд 18 років, зріст 170 см, спортивної тілобудови, русе волосся, очі блакитні.
Був одягнений: шорти темного кольору, футболка світлого кольору, кросівки чорного кольору. При собі мав рюкзак зеленого кольору.
Особливі прикмети: шрам над лівою бровою.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за № 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Хацера Максима Сергійовича, 13 березня 2005 року народження, жителя Луцька.
Розшукуваний 2 серпня пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, його місцезнаходження невідоме.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115КК України.
Його прикмети: на вигляд 18 років, зріст 170 см, спортивної тілобудови, русе волосся, очі блакитні.
Був одягнений: шорти темного кольору, футболка світлого кольору, кросівки чорного кольору. При собі мав рюкзак зеленого кольору.
Особливі прикмети: шрам над лівою бровою.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за № 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
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