У Луцьку зник безвісти 18-річний хлопець

У Луцьку зник безвісти 18-річний хлопець
Поліція розшукує зниклого 18-річного лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Хацера Максима Сергійовича, 13 березня 2005 року народження, жителя Луцька.

Розшукуваний 2 серпня пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, його місцезнаходження невідоме.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115КК України.

Його прикмети: на вигляд 18 років, зріст 170 см, спортивної тілобудови, русе волосся, очі блакитні.

Був одягнений: шорти темного кольору, футболка світлого кольору, кросівки чорного кольору. При собі мав рюкзак зеленого кольору.

Особливі прикмети: шрам над лівою бровою.

"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за № 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
У Луцьку зник безвісти 18-річний хлопець

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Теги: Поліція, Луцьк, розшук
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