5 500 доларів – за виїзд за кордон: у Луцьку затримали злочинну групу, яка переправляла ухилянтів. ФОТО

5 500 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон– на Волині викрили трьох громадян, які сприяли ухилянтам у втечі зУкраїни.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури трьох громадян, серед яких – директор волинської філії одного з усеукраїнських благодійних фондів, викрито в організації за попередньою змовою групою осіб незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.За даними слідства, спільники за грошову винагороду у 5 500 доларів США забезпечували внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв, які їдуть за кордон по гуманітарну допомогу.У такий спосіб вони уможливлювали виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.Удень 17 серпня 2023 року у Луцьку під час одержання коштів від одного з бажаючих виїхати за кордон чоловіків спільників було затримано.Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.