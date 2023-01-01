5 500 доларів – за виїзд за кордон: у Луцьку затримали злочинну групу, яка переправляла ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 16:40
5 500 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон
– на Волині викрили трьох громадян, які сприяли ухилянтам у втечі з
України.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури трьох громадян, серед яких – директор волинської філії одного з усеукраїнських благодійних фондів, викрито в організації за попередньою змовою групою осіб незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.
За даними слідства, спільники за грошову винагороду у 5 500 доларів США забезпечували внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв, які їдуть за кордон по гуманітарну допомогу.
У такий спосіб вони уможливлювали виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.
Удень 17 серпня 2023 року у Луцьку під час одержання коштів від одного з бажаючих виїхати за кордон чоловіків спільників було затримано.
Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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– на Волині викрили трьох громадян, які сприяли ухилянтам у втечі з
України.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури трьох громадян, серед яких – директор волинської філії одного з усеукраїнських благодійних фондів, викрито в організації за попередньою змовою групою осіб незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.
За даними слідства, спільники за грошову винагороду у 5 500 доларів США забезпечували внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв, які їдуть за кордон по гуманітарну допомогу.
У такий спосіб вони уможливлювали виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.
Удень 17 серпня 2023 року у Луцьку під час одержання коштів від одного з бажаючих виїхати за кордон чоловіків спільників було затримано.
Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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