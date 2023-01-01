Поліцейські шукають підозрюваних у злочинах. ФОТО





Про це



Інформують, що у провадженні слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за цими фактами перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.



До повідомлення поліцейські додали фото трьох людей - двох чоловіків та однієї жінки.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі оперативники встановлюють особи зловмисників, яких підозрюють у вчиненні крадіжок з магазинів на території міста.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що у провадженні слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за цими фактами перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.До повідомлення поліцейські додали фото трьох людей - двох чоловіків та однієї жінки.

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