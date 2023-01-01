Поліцейські шукають підозрюваних у злочинах. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Луцькі оперативники встановлюють особи зловмисників, яких підозрюють у вчиненні крадіжок з магазинів на території міста.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що у провадженні слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за цими фактами перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
До повідомлення поліцейські додали фото трьох людей - двох чоловіків та однієї жінки.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що у провадженні слідчого відділу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області за цими фактами перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
До повідомлення поліцейські додали фото трьох людей - двох чоловіків та однієї жінки.
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