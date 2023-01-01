На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич
Сьогодні, 16:23
На війні загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"На жаль, знову сумна звістка прийшла з передової. На Донеччині загинув Герой Сергій Степанкевич, 1993 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"На жаль, знову сумна звістка прийшла з передової. На Донеччині загинув Герой Сергій Степанкевич, 1993 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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