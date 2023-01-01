На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич

Сергій Степанкевич.



Про це Борис Карпус.



"На жаль, знову сумна звістка прийшла з передової. На Донеччині загинув Герой Сергій Степанкевич, 1993 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"На жаль, знову сумна звістка прийшла з передової. На Донеччині загинув Герой Сергій Степанкевич, 1993 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом.

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