На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич

На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич
На війні загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"На жаль, знову сумна звістка прийшла з передової. На Донеччині загинув Герой Сергій Степанкевич, 1993 року народження. Житель Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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