Іноземця, який перебував у Луцькому СІЗО, примусово повертають на батьківщину

Іноземця, який перебував у Луцькому СІЗО, примусово повертають на батьківщину
Громадянин Республіки Вірменія з 2020 року незаконно перебував на території нашої держави. За цей час, до територіальних підрозділів ДМС в області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався. Але встиг вчинити кримінальне правопорушення, за що відбував покарання у Луцькому слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.

Інформують, що 18 серпня іноземець був виявлений співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України та доставлений до Управління ДМС в області для подальшого правового реагування.

За вчинене правопорушення щодо нього склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 203 КУпАП. Постановою останнього визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Міграційна служба зобов’язала іноземця покинути територію України до 28 серпня у примусовому порядку зі встановленням заборони в’їзду на територію України терміном на 3 роки.

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Теги: Вірменія
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