Білорусь отримала від росії гелікоптери Мі-35М





Про це повідомило Міноборони Білорусі, передає



Гелікоптери були надані в рамках плану з будівництва та розвитку збройних сил Білорусі та військово-технічного розвитку з рф.



"На один з аеродромів Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони здійснила посадку перша партія гелікоптерів Мі-35М, що надійшли на озброєння до білоруської армії", – йдеться в повідомленні.



Зазначається, що маршрут перельоту становив понад дві тисячі кілометрів, а пілотували білоруські льотчики, які проходили навчання в навчальному центрі на території рф.



Оглядачі "Мілітарного" звернули увагу, що договір про постачання до Білорусі різних типів техніки було укладено ще 2020 року. Згідно з контрактом росія надасть двох батальйонів комплектів БТР-82А і вертольотів Мі-35М. Також у рамках договору Білорусь отримає значну кількість авіаційних засобів ураження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія відправила Військово-повітряним силам Білорусі 4 гелікоптери Мі-35М у рамках договору про військове співробітництво.Про це повідомило Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ Гелікоптери були надані в рамках плану з будівництва та розвитку збройних сил Білорусі та військово-технічного розвитку з рф."На один з аеродромів Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони здійснила посадку перша партія гелікоптерів Мі-35М, що надійшли на озброєння до білоруської армії", – йдеться в повідомленні.Зазначається, що маршрут перельоту становив понад дві тисячі кілометрів, а пілотували білоруські льотчики, які проходили навчання в навчальному центрі на території рф.Оглядачі "Мілітарного" звернули увагу, що договір про постачання до Білорусі різних типів техніки було укладено ще 2020 року. Згідно з контрактом росія надасть двох батальйонів комплектів БТР-82А і вертольотів Мі-35М. Також у рамках договору Білорусь отримає значну кількість авіаційних засобів ураження.

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