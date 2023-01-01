Білорусь отримала від росії гелікоптери Мі-35М
Сьогодні, 14:30
Росія відправила Військово-повітряним силам Білорусі 4 гелікоптери Мі-35М у рамках договору про військове співробітництво.
Про це повідомило Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
Гелікоптери були надані в рамках плану з будівництва та розвитку збройних сил Білорусі та військово-технічного розвитку з рф.
"На один з аеродромів Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони здійснила посадку перша партія гелікоптерів Мі-35М, що надійшли на озброєння до білоруської армії", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що маршрут перельоту становив понад дві тисячі кілометрів, а пілотували білоруські льотчики, які проходили навчання в навчальному центрі на території рф.
Оглядачі "Мілітарного" звернули увагу, що договір про постачання до Білорусі різних типів техніки було укладено ще 2020 року. Згідно з контрактом росія надасть двох батальйонів комплектів БТР-82А і вертольотів Мі-35М. Також у рамках договору Білорусь отримає значну кількість авіаційних засобів ураження.
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Про це повідомило Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
Гелікоптери були надані в рамках плану з будівництва та розвитку збройних сил Білорусі та військово-технічного розвитку з рф.
"На один з аеродромів Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони здійснила посадку перша партія гелікоптерів Мі-35М, що надійшли на озброєння до білоруської армії", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що маршрут перельоту становив понад дві тисячі кілометрів, а пілотували білоруські льотчики, які проходили навчання в навчальному центрі на території рф.
Оглядачі "Мілітарного" звернули увагу, що договір про постачання до Білорусі різних типів техніки було укладено ще 2020 року. Згідно з контрактом росія надасть двох батальйонів комплектів БТР-82А і вертольотів Мі-35М. Також у рамках договору Білорусь отримає значну кількість авіаційних засобів ураження.
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