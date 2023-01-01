Завтра відбудеться прощання з Героєм Миколою Орєховським
Сьогодні, 13:55
У суботу, 19 серпня, об 12.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Миколи Орєховського, який загинув на війні.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Орєховський Микола Романович (11.10.1971 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та помер 16 серпня внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району Харківської області.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Орєховський Микола Романович (11.10.1971 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та помер 16 серпня внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району Харківської області.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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