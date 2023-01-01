У центральній частині Луцька відсутнє світло

У центральній частині Луцька відсутнє світло
18 серпня на проспекті Волі та Київському майдані у Луцьку з 10 години ранку відсутнє електропостачання.

Аварійне знеструмлення спричинене через велику кількість порушень у мережах, — повідомили Суспільному на гарячій лінії "Волиньобленерго".

Там зазначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовно роботи триватимуть до 14 години.

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Теги: Луцьк, світло
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