У центральній частині Луцька відсутнє світло





Аварійне знеструмлення спричинене через велику кількість порушень у мережах, — повідомили



Там зазначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовно роботи триватимуть до 14 години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 серпня на проспекті Волі та Київському майдані у Луцьку з 10 години ранку відсутнє електропостачання.Аварійне знеструмлення спричинене через велику кількість порушень у мережах, — повідомили Суспільному на гарячій лінії "Волиньобленерго".Там зазначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовно роботи триватимуть до 14 години.

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