Через «Устилуг» намагались приховано провезти 32 ножі та спецодяг

Через «Устилуг» намагались приховано провезти 32 ножі та спецодяг
Через митний пост "Устилуг" група волинських "закупчан" намагалась приховано ввезти 32 предмети, які мають ознаки холодної зброї.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"Відповідальність буде нести водій мікроавтобуса. Він заявив, що під час завантаження не мав часу контролювати достовірність виписаних на польському складі документів", - йдеться в повідомленні.

Волинські митники звернули увагу на багаж мікроавтобуса, що в'їжджав в Україну. Для проходження контролю кожен з пасажирів подав документи з переліком закупленого у Польщі спецодягу чи спецвзуття у стилі мілітарі.

Посадові особи управління боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил ретельно звірили заявлений товар із фактично наявним. Під час огляду встановлено повну або часткову відсутність одних позицій, натомість виявлено незазначений у товаросупровідних документах вантаж.

Серед усього - 32 ножі з рукояткою та піхвами торгової марки "MIL
ТЕС", що мають ознаки холодної зброї. До Нацполції скероване повідомлення про злочин, попередньо кваліфікований за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу "незаконне поводження зі зброєю".

"Крім ножів, "зайвими" у багажі виявились ще понад 2 сотні одиниць спецодягу чи спецвзуття вартістю майже 300 тис грн. Їх теж тимчасово вилучили на склад митниці. Відповідно до ст. 483 Митного кодексу, подання митному органу неправдивих відомостей про товар тягне за собою штраф в розмірі 100 відсотків вартості предметів порушення з їх конфіскацією. Після завершення провадження остаточне рішення у справі прийматиме суд", - зазначили на Волинській митниці.
Через «Устилуг» намагались приховано провезти 32 ножі та спецодяг

Волинська митниця вчергове закликає громадян, особливо мешканців волинського прикордоння, суворо дотримуватись митних правил. Адже кожна гривня сумлінно сплачених податків до державного бюджету посилює обороноздатність України.
Через «Устилуг» намагались приховано провезти 32 ножі та спецодяг
Через «Устилуг» намагались приховано провезти 32 ножі та спецодяг

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Теги: Волинська митниця
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