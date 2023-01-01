Росія щомісяця мобілізує близько 20 тисяч людей, – ГУР





Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє



"Щодня і щомісяця ці заходи (мобілізаційні, - ред.) тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються. Нещодавно мер Москви Сергій Собянін назвав цікаву цифру - 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч", - заявив Юсов.



Як відзначив представник ГУР, фактично мер зізнався в тому, що лише за декілька місяців в столиці було додатково мобілізовано близько 10 тисяч людей. Мобілізаційна кампанія в росії продовжується "в різний спосіб, різними методами".



Водночас Юсов зауважив, що йдеться саме про примусову мобілізацію, однак дітей чиновників й олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто лише нещодавно отримав паспорт.



"Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну", - пояснив представник ГУР.



Зокрема Юсов нагадав про те, що єдиний спосіб російським окупантам зберегти життя - добровільно здатись у полон. Це також є єдиним способом вберегти свою гідність, оскільки означає відмову від виконання злочинних наказів.



Мобілізація в росії



Нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що у Кремлі планують мобілізувати на війну кілька сотень тисяч людей. Це необхідно Росії для того, щоб спробувати втримати тимчасово окуповані території й продовжити воєнний тиск на Україну. Зокрема ворогу необхідний також час на підготовку солдатів та їхнє оснащення.



Як відзначив Скібіцький, путінський режим не має іншого виходу, у зв'язку з чим загарбники вже давно до цього готуються.



"Держава-агресор вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - заявив представник ГУР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В російській федерації продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей.Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг."Щодня і щомісяця ці заходи (мобілізаційні, - ред.) тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються. Нещодавно мер Москвиназвав цікаву цифру - 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч", - заявив Юсов.Як відзначив представник ГУР, фактично мер зізнався в тому, що лише за декілька місяців в столиці було додатково мобілізовано близько 10 тисяч людей. Мобілізаційна кампанія в росії продовжується "в різний спосіб, різними методами".Водночас Юсов зауважив, що йдеться саме про примусову мобілізацію, однак дітей чиновників й олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто лише нещодавно отримав паспорт."Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну", - пояснив представник ГУР.Зокрема Юсов нагадав про те, що єдиний спосіб російським окупантам зберегти життя - добровільно здатись у полон. Це також є єдиним способом вберегти свою гідність, оскільки означає відмову від виконання злочинних наказів.Нещодавно представник ГУРзаявив, що у Кремлі планують мобілізувати на війну кілька сотень тисяч людей. Це необхідно Росії для того, щоб спробувати втримати тимчасово окуповані території й продовжити воєнний тиск на Україну. Зокрема ворогу необхідний також час на підготовку солдатів та їхнє оснащення.Як відзначив Скібіцький, путінський режим не має іншого виходу, у зв'язку з чим загарбники вже давно до цього готуються."Держава-агресор вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - заявив представник ГУР.

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