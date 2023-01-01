На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО

Бельським Вадимом.



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Провести Героя прийшли його рідні, друзі, побратими, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, та громадськість.



Після відспівування у Свято-Покровському соборі, бійця з почестями поховали на Алеї Слави міського кладовища. На честь Захисника пролунали Гімн України та військовий салют.



Боєць ОЗСП Любарт і легіонер Центурії, молодший сержант Вадим Бельський загинув 8 серпня 2023 року на Півдні України під час виконання бойового завдання.



Свій Шлях честі розпочав задовго до початку повномаштабного вторгнення - в грудні 2013 разом з одногрупниками приїхав у Київ на Майдан на початку Революції, ставши в лави її молодих революціонерів.



Потім пішов добровольцем у батальйон Донбас, звідки перевівся у гвардійський полк Азов.



Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.



Після переходу до цивільного життя долучився до Центурії. З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів



"Людський дух вічний, Герої не вмирають",- казав Вадим в одному з інтерв'ю. Приносимо родині загиблого Героя щирі співчуття. Нехай пам'ять про нашого мужнього Захисника буде вічною", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 17 серпня, у Ківерцях прощалися з воїномПро це повідомили у Ківерцівській громаді.Провести Героя прийшли його рідні, друзі, побратими, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, та громадськість.Після відспівування у Свято-Покровському соборі, бійця з почестями поховали на Алеї Слави міського кладовища. На честь Захисника пролунали Гімн України та військовий салют.Боєць ОЗСП Любарт і легіонер Центурії, молодший сержант Вадим Бельський загинув 8 серпня 2023 року на Півдні України під час виконання бойового завдання.Свій Шлях честі розпочав задовго до початку повномаштабного вторгнення - в грудні 2013 разом з одногрупниками приїхав у Київ на Майдан на початку Революції, ставши в лави її молодих революціонерів.Потім пішов добровольцем у батальйон Донбас, звідки перевівся у гвардійський полк Азов.Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.Після переходу до цивільного життя долучився до Центурії. З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів приєднався до ОЗСП ССО "Любарт" , до якого влилися західноукраїнські осередки Центурії."Людський дух вічний, Герої не вмирають",- казав Вадим в одному з інтерв'ю. Приносимо родині загиблого Героя щирі співчуття. Нехай пам'ять про нашого мужнього Захисника буде вічною", - наголошують у громаді.

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