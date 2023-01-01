На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Вчора, 17 серпня, у Ківерцях прощалися з воїном Бельським Вадимом.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
Провести Героя прийшли його рідні, друзі, побратими, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, та громадськість.
Після відспівування у Свято-Покровському соборі, бійця з почестями поховали на Алеї Слави міського кладовища. На честь Захисника пролунали Гімн України та військовий салют.
Боєць ОЗСП Любарт і легіонер Центурії, молодший сержант Вадим Бельський загинув 8 серпня 2023 року на Півдні України під час виконання бойового завдання.
Свій Шлях честі розпочав задовго до початку повномаштабного вторгнення - в грудні 2013 разом з одногрупниками приїхав у Київ на Майдан на початку Революції, ставши в лави її молодих революціонерів.
Потім пішов добровольцем у батальйон Донбас, звідки перевівся у гвардійський полк Азов.
Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.
Після переходу до цивільного життя долучився до Центурії. З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів приєднався до ОЗСП ССО "Любарт", до якого влилися західноукраїнські осередки Центурії.
"Людський дух вічний, Герої не вмирають",- казав Вадим в одному з інтерв'ю. Приносимо родині загиблого Героя щирі співчуття. Нехай пам'ять про нашого мужнього Захисника буде вічною", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
Провести Героя прийшли його рідні, друзі, побратими, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, та громадськість.
Після відспівування у Свято-Покровському соборі, бійця з почестями поховали на Алеї Слави міського кладовища. На честь Захисника пролунали Гімн України та військовий салют.
Боєць ОЗСП Любарт і легіонер Центурії, молодший сержант Вадим Бельський загинув 8 серпня 2023 року на Півдні України під час виконання бойового завдання.
Свій Шлях честі розпочав задовго до початку повномаштабного вторгнення - в грудні 2013 разом з одногрупниками приїхав у Київ на Майдан на початку Революції, ставши в лави її молодих революціонерів.
Потім пішов добровольцем у батальйон Донбас, звідки перевівся у гвардійський полк Азов.
Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.
Після переходу до цивільного життя долучився до Центурії. З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів приєднався до ОЗСП ССО "Любарт", до якого влилися західноукраїнські осередки Центурії.
"Людський дух вічний, Герої не вмирають",- казав Вадим в одному з інтерв'ю. Приносимо родині загиблого Героя щирі співчуття. Нехай пам'ять про нашого мужнього Захисника буде вічною", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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