На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО

На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
Вчора, 17 серпня, у Ківерцях прощалися з воїном Бельським Вадимом.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

Провести Героя прийшли його рідні, друзі, побратими, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, та громадськість.

Після відспівування у Свято-Покровському соборі, бійця з почестями поховали на Алеї Слави міського кладовища. На честь Захисника пролунали Гімн України та військовий салют.

Боєць ОЗСП Любарт і легіонер Центурії, молодший сержант Вадим Бельський загинув 8 серпня 2023 року на Півдні України під час виконання бойового завдання.

Свій Шлях честі розпочав задовго до початку повномаштабного вторгнення - в грудні 2013 разом з одногрупниками приїхав у Київ на Майдан на початку Революції, ставши в лави її молодих революціонерів.

Потім пішов добровольцем у батальйон Донбас, звідки перевівся у гвардійський полк Азов.

Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.

Після переходу до цивільного життя долучився до Центурії. З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів приєднався до ОЗСП ССО "Любарт", до якого влилися західноукраїнські осередки Центурії.

"Людський дух вічний, Герої не вмирають",- казав Вадим в одному з інтерв'ю. Приносимо родині загиблого Героя щирі співчуття. Нехай пам'ять про нашого мужнього Захисника буде вічною", - наголошують у громаді.
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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