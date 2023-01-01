Продовжували вести бій важкопоранені: на фронті загинули 4 бійці ОЗСП «Любарт»

Продовжували вести бій важкопоранені: на фронті загинули 4 бійці ОЗСП «Любарт»
Під час російсько-української війни, звільняючи українські землі від російських окупантів загинули 4 бійці окремого загону спеціального призначення «Любарт».

Про це повідомили на сторінці спецпідрозділу.

В ході операції зі звільнення української землі на одній з важких ділянок фронту героїчно загинули 4 бійці «Любарта»: Роман «Ворон» Кужель, Вадим «Аркан» Бельський, Ігор «Джокер» Стасюк, Руслан «Бєлий» Карпюк.
Продовжували вести бій важкопоранені: на фронті загинули 4 бійці ОЗСП «Любарт»

"Хлопці загинули воїнами, продовжуючи вести бій навіть будучи важкопораненими. Ворон, Аркан, Джокер, Білий- Invictus in morte! А наша боротьба триває!" - йдеться у дописі.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення росії в Луцьку сформували окремий загін спеціального призначення, який діяв у структурі тероборони Волині.

До складу підрозділу увійшли ветерани АТО, футбольні вболівальники, спортсмени та активісти патріотичних організацій.

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Теги: Волинь, війна, загибель
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