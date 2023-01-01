Війна ‒ не перешкода почуттям: добрі новини від ВолиньPost за 14 серпня

Хоч російському війську вдалося відібрати у нас мир, свою незалежність ми не віддамо ніколи! А наразі минає ще один день, який наближає нас до перемоги.Журналістине перестають шукати добрі новини. Тож сьогодні, 14 серпня, нагадаємо вам про таке:Вихованка Малої академії наук Волині Мар’яна Іреник повернулася з виставки креативності та інновацій, що відбулася у Румунії, з перемогою.Дівчина розповіла, що понад сім сотень учасників із різних країн представляли свої дослідження в різних галузях. Її дослідження було з хімії про похідні імідазо тіазини.Станом на ранок 14 серпня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 254 380. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 530 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:• танків ‒ 4306 (+8)• бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)• артилерійських систем – 5099 (+27)• РСЗВ – 714 (+1)• засобів ППО ‒ 479 (+2)• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)• автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)• спеціальної техніки ‒ 766 (+6)Зранку 14 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку. Згодом командувач Повітряних силуточнив, що знищеним вертольотом є ударний Ка-52, відомий як «Алігатор».Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. «Алігатор» оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.Директорка та засновниця приватної клініки пластичної хірургії у Луцьку «Вeauty Art»днями вийшла заміж. Її обранцем став громадянин США.Із коханим познайомилася в українських Карпатах. В Україну чоловік приїхав цілеспрямовано із Нью-Йорка, аби знайти супутницю для життя – красиву, розумну, цілеспрямовану і надійну дружину. Тепер щасливий, що йому це вдалося і доля подарувала шанс знайти кохання у зрілому віці.Бійці показали чергову вдалу атаку від пілотів FPV-дронів Волинської бригади тероборони!Господиня Ольга Подвернюк із села Веселе Луцького району від початку повномасштабної війни спекла понад 90 буханців хліба для захисників. Волинянці — 82 роки.Разом з молодшою сестрою Марією Антоніна стала на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.Новий подкаст «Вже вечір вечоріє: підпілля УПА» видає радіо «СіД FM» за підтримки Українського культурного фонду.Нещодавно в Шацьку зареєстрували шлюбта. Узаконила пара свої стосунки в Шацькому ЦНАПі.Зберіг щасливі моменти шлюбу фотограф з ШацькаСили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.Радник мера Маріуполяповідомив, що місцеві жителі не постраждали, а російських військових «рахунок уже на десятки».Ворог продовжує наступальні дії на Сході. Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках наші оборонці змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.Волинські рятувальники в складі зведеного загону докладають максимум зусиль для якнайшвидшого подолання наслідків паводка у Словенії.