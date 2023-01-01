Війна ‒ не перешкода почуттям: добрі новини від ВолиньPost за 14 серпня
Сьогодні, 23:23
Хоч російському війську вдалося відібрати у нас мир, свою незалежність ми не віддамо ніколи! А наразі минає ще один день, який наближає нас до перемоги.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost не перестають шукати добрі новини. Тож сьогодні, 14 серпня, нагадаємо вам про таке:
Юна науковиця з Луцька перемогла на виставці в Румунії
Вихованка Малої академії наук Волині Мар’яна Іреник повернулася з виставки креативності та інновацій, що відбулася у Румунії, з перемогою.
Дівчина розповіла, що понад сім сотень учасників із різних країн представляли свої дослідження в різних галузях. Її дослідження було з хімії про похідні імідазо тіазини.
Скільки живої сили та техніки росія втратила в Україні за добу
Станом на ранок 14 серпня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 254 380. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 530 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:
• танків ‒ 4306 (+8)
• бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)
• артилерійських систем – 5099 (+27)
• РСЗВ – 714 (+1)
• засобів ППО ‒ 479 (+2)
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)
• спеціальної техніки ‒ 766 (+6)
Зранку оборонці українського неба збили ворожий вертоліт, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів
Зранку 14 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку. Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що знищеним вертольотом є ударний Ка-52, відомий як «Алігатор».
Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. «Алігатор» оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО
Директорка та засновниця приватної клініки пластичної хірургії у Луцьку «Вeauty Art» Тетяна Зубанова днями вийшла заміж. Її обранцем став громадянин США.
Із коханим познайомилася в українських Карпатах. В Україну чоловік приїхав цілеспрямовано із Нью-Йорка, аби знайти супутницю для життя – красиву, розумну, цілеспрямовану і надійну дружину. Тепер щасливий, що йому це вдалося і доля подарувала шанс знайти кохання у зрілому віці.
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Волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах. ВІДЕО
Бійці показали чергову вдалу атаку від пілотів FPV-дронів Волинської бригади тероборони!
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО
Господиня Ольга Подвернюк із села Веселе Луцького району від початку повномасштабної війни спекла понад 90 буханців хліба для захисників. Волинянці — 82 роки.
Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Разом з молодшою сестрою Марією Антоніна стала на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.
Луцьке радіо презентує історичний подкаст про УПА
Новий подкаст «Вже вечір вечоріє: підпілля УПА» видає радіо «СіД FM» за підтримки Українського культурного фонду.
На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО
Нещодавно в Шацьку зареєстрували шлюб Євген та Тетяна. Узаконила пара свої стосунки в Шацькому ЦНАПі.
Зберіг щасливі моменти шлюбу фотограф з Шацька Влад Мальцев.
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ЗСУ вдарили по командному пункту росіян біля Маріуполя
Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що місцеві жителі не постраждали, а російських військових «рахунок уже на десятки».
ЗСУ на Бахмутському напрямку звільнили від окупантів 40 квадратних кілометрів, – Маляр
Ворог продовжує наступальні дії на Сході. Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках наші оборонці змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.
Волинські рятувальники ліквідовують наслідки повені у Словенії. ФОТО
Волинські рятувальники в складі зведеного загону докладають максимум зусиль для якнайшвидшого подолання наслідків паводка у Словенії.
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost не перестають шукати добрі новини. Тож сьогодні, 14 серпня, нагадаємо вам про таке:
Юна науковиця з Луцька перемогла на виставці в Румунії
Вихованка Малої академії наук Волині Мар’яна Іреник повернулася з виставки креативності та інновацій, що відбулася у Румунії, з перемогою.
Дівчина розповіла, що понад сім сотень учасників із різних країн представляли свої дослідження в різних галузях. Її дослідження було з хімії про похідні імідазо тіазини.
Скільки живої сили та техніки росія втратила в Україні за добу
Станом на ранок 14 серпня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 254 380. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 530 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:
• танків ‒ 4306 (+8)
• бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)
• артилерійських систем – 5099 (+27)
• РСЗВ – 714 (+1)
• засобів ППО ‒ 479 (+2)
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)
• спеціальної техніки ‒ 766 (+6)
Зранку оборонці українського неба збили ворожий вертоліт, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів
Зранку 14 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку. Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що знищеним вертольотом є ударний Ка-52, відомий як «Алігатор».
Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. «Алігатор» оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО
Директорка та засновниця приватної клініки пластичної хірургії у Луцьку «Вeauty Art» Тетяна Зубанова днями вийшла заміж. Її обранцем став громадянин США.
Із коханим познайомилася в українських Карпатах. В Україну чоловік приїхав цілеспрямовано із Нью-Йорка, аби знайти супутницю для життя – красиву, розумну, цілеспрямовану і надійну дружину. Тепер щасливий, що йому це вдалося і доля подарувала шанс знайти кохання у зрілому віці.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах. ВІДЕО
Бійці показали чергову вдалу атаку від пілотів FPV-дронів Волинської бригади тероборони!
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО
Господиня Ольга Подвернюк із села Веселе Луцького району від початку повномасштабної війни спекла понад 90 буханців хліба для захисників. Волинянці — 82 роки.
Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Разом з молодшою сестрою Марією Антоніна стала на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.
Луцьке радіо презентує історичний подкаст про УПА
Новий подкаст «Вже вечір вечоріє: підпілля УПА» видає радіо «СіД FM» за підтримки Українського культурного фонду.
На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО
Нещодавно в Шацьку зареєстрували шлюб Євген та Тетяна. Узаконила пара свої стосунки в Шацькому ЦНАПі.
Зберіг щасливі моменти шлюбу фотограф з Шацька Влад Мальцев.
Аби переглянути світлини, натисніть на заголовок
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян біля Маріуполя
Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що місцеві жителі не постраждали, а російських військових «рахунок уже на десятки».
ЗСУ на Бахмутському напрямку звільнили від окупантів 40 квадратних кілометрів, – Маляр
Ворог продовжує наступальні дії на Сході. Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках наші оборонці змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.
Волинські рятувальники ліквідовують наслідки повені у Словенії. ФОТО
Волинські рятувальники в складі зведеного загону докладають максимум зусиль для якнайшвидшого подолання наслідків паводка у Словенії.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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