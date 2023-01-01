Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО

Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО
Директорка та засновниця приватної клініки пластичної хірургії у Луцьку «Вeauty Art» Тетяна Зубанова днями вийшла заміж. Її обранцем став громадянин США.

У майбутньому, каже Тетяна Зубанова, житиме на три країни, оскільки займається улюбленою справою – пластичною хірургією – ще й у Парижі.

Раніше, каже лучанка, на запитання про те, чи заміжня і чи має намір виходити заміж, віджартовувалася, що заміжня за пластичною хірургією. Бо робота була пріоритетом у житті.

Тож те, що знайшовся чоловік, який не лише не заперечує таку постійну зайнятість, але й всіляко підтримує, сама пані Тетяна по-доброму називає дивом.

Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО


Із коханим познайомилася в українських Карпатах. В Україну чоловік приїхав цілеспрямовано із Нью-Йорка, аби знайти супутницю для життя – красиву, розумну, цілеспрямовану і надійну дружину. Тепер щасливий, що йому це вдалося і доля подарувала шанс знайти кохання у зрілому віці.

Знайомство, яке кардинально змінило життя обох, сталося приблизно пів року тому. Після того – різні міста і країни. Він – у Америці, а вона – між Україною та Францією, де оперує пацієнтів.

«Зрештою, влітку він приїхав в Україну і сказав: я приїхав назавжди», – розповідає Тетяна Зубанова.

Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО


Україна чоловікові дуже подобається. Й хоч справи вимагатимуть періодичної присутності у Сполучених Штатах Америки, чоловік Тетяни Зубанової має намір бути поруч із дружиною у тих містах, які вона обиратиме для життя та професійної реалізації. Більше того, розповідає жінка, коханий – за те, аби розвивати її клініку пластичної хірургії у Луцьку «Вeauty Art».

«Приємно, що Луцьк останніми роками помітно зробив крок у розвитку. Тут є що показати іноземцеві. У нас – гарний парк. Я пишалася цим місцем, коли ми гуляли тут. У Луцьку – хороші ресторани, тепер є і достойні музеї. Чоловікові також дуже сподобався Ужгород», – розповідає пані Тетяна.

Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО


Попереду у новоствореного подружжя – весільна подорож. Розпочнуть її із Європи. Далі ж у маршруті новоствореної пари – Сполучені Штати Америки, домівка нареченого.

«Я дуже щаслива, що знайшла людину, із якою близька за цінностями, яка мене розуміє та підтримує. Це – велике щастя для нас обох. Я радію від того, що чоловік розуміє, наскільки важливою для мене є робота. Він намагається вникнути у мою справу, поки перебуває зі мною у Луцьку. Я однозначно продовжуватиму займатися пластичною хірургією, у мене – багато планів та бажання ще і ще рости професійно.
Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО


Пластична хірургія – одне із того, що робить мене щасливою. Коли я довго не оперую, мені чогось не вистачає. У періоди, коли довго не оперувала, наприклад – на початку повномасштабної війни, дуже сумувала за цією справою. Особисте життя і кохання, яке зараз є у ньому, – це те, що мене зараз наповнює і надихає на нові професійні звершення», – поділилася планами та емоціями Тетяна Зубанова.

Весільну церемонію та фотосесію закохані влаштували у рідному для Тетяни Зубанової Луцьку.

Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО
Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО
Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО



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Теги: одруження, Тетяна Зубанова
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