Загиблому воїну з Волині Сергію Багнюку просять присвоїти звання «Герой України»

Сергія Багнюка просять присвоїти йому звання «Герой України».



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Сергій Багнюк народився 29 березня 1979 року у селі Фаринки Камінь-Каширського району. Довго не роздумуючи, у перший день повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони.



Згодом став військовослужбовцем Збройних сил України Багнюку у складі 1 стрілецького батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. З червня 2022 року боронив країну на передовій.





Ще за життя за мужність та відвагу при виконанні бойових завдань Сергій був нагороджений медаллю Ветерана Війни.



Боєць пройшов нульові рубежі Соледара, Бахмута, та його життя обірвалося 9 травня 2023 року в районі населеного пункту Орлянське Купʼянського району, що на Харківщині.



«Він був справжнім патріотом, мужнім і хоробрим воїном, люблячим батьком своєї єдиної доньки. Завжди втішав моє материнське серце і говорив, що Україна завжди буде Незалежною, а мій вибір її захищати – це вибір свідомого Українця, як сина нації», – пише матір загиблого.





Зауважимо, що станом на 10:30 14 серпня петиція набрала 13763 голосів з 25000 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 72 дні.



Підписати петицію можна тут .



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні загиблого бійця з Камінь-Каширської громадипросять присвоїти йому звання «Герой України».Відповідну петицію розмістили на сайті президента України.Сергій Багнюк народився 29 березня 1979 року у селі Фаринки Камінь-Каширського району. Довго не роздумуючи, у перший день повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони.Згодом став військовослужбовцем Збройних сил України Багнюку у складі 1 стрілецького батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. З червня 2022 року боронив країну на передовій.Ще за життя за мужність та відвагу при виконанні бойових завдань Сергій був нагороджений медаллю Ветерана Війни.Боєць пройшов нульові рубежі Соледара, Бахмута, та його життя обірвалося 9 травня 2023 року в районі населеного пункту Орлянське Купʼянського району, що на Харківщині.«Він був справжнім патріотом, мужнім і хоробрим воїном, люблячим батьком своєї єдиної доньки. Завжди втішав моє материнське серце і говорив, що Україна завжди буде Незалежною, а мій вибір її захищати – це вибір свідомого Українця, як сина нації», – пише матір загиблого.Зауважимо, що станом на 10:30 14 серпня петиція набрала 13763 голосів з 25000 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 72 дні.Підписати петицію можна

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