Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії

Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні.



Про це повідомляє



"Трагедія сталася у Вірменії", – наголосили в міністерстві.



За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ Вірменії, український дипломат потонув в озері Севан.



Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.



Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.



Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вірменії загинув тимчасовий повірений України, який очолював українську дипломатичну місію в країні.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ України."Трагедія сталася у Вірменії", – наголосили в міністерстві.За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ Вірменії, український дипломат потонув в озері Севан.Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

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