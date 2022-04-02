Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії

Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Трагедія сталася у Вірменії", – наголосили в міністерстві.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ Вірменії, український дипломат потонув в озері Севан.

Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.

Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ВІрменія, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій маршрутки нахамив військовому: його обіцяють покарати, а перевізника – перевірити
Сьогодні, 11:20
Заховали у спальні мішки та ковдри: на «Ягодині» у водіїв-далекобійників вилучили 400 коробок електронних сигарет
Сьогодні, 11:00
Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
Сьогодні, 10:45
Загиблому воїну з Волині Сергію Багнюку просять присвоїти звання «Герой України»
Сьогодні, 10:40
Відома лучанка вийшла заміж за американця. ФОТО
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
На війні загинув воїн з Волині Олександр Сушик На війні загинув воїн з Волині Олександр Сушик
18 травень, 22:13
На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк
09 квітень, 16:29
Від початку війни Росія обстріляла 274 лікарні в Україні Від початку війни Росія обстріляла 274 лікарні в Україні
02 квітень, 2022, 02:19
Війна на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один воїн загинув Війна на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один воїн загинув
20 січень, 2020, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині водій маршрутки нахамив військовому: його обіцяють покарати, а перевізника – перевірити
Сьогодні, 11:20
 0
Заховали у спальні мішки та ковдри: на «Ягодині» у водіїв-далекобійників вилучили 400 коробок електронних сигарет
Сьогодні, 11:00
 0
Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
Сьогодні, 10:45
 0
Загиблому воїну з Волині Сергію Багнюку просять присвоїти звання «Герой України»
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8