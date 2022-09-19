На Волині водій маршрутки нахамив військовому: його обіцяють покарати, а перевізника – перевірити





Про це в коментарі виданню Назар Романюк.



«Ми познаходили свідків, які були очевидцями інциденту, хочемо з ними поспілкуватися. Вже мали розмову із перевізником, який повинен надати нам певну інформацію і щодо водія, і щодо ситуації загалом. Я особисто дуже стурбований тим, що трапилося, і тримаю це питання на контролі. Ми обов'язково знайдемо важелі впливу і на водія, і на перевізника, та проконтролюємо, щоб вони понесли покарання», - зауважив Назар Романюк.



Подія трапилася у четвер, 10 серпня, в автобусі, який їхав із села Запруддя Сошичненської громади до Каменя-Каширського. Про конфлікт в соцмережах повідомила очевидиця Марина Мартинюк.



«В автобусі було багато людей, на задньому сидінні сидів хлопець у військовій формі, із змученого обличчя було видно, що їде з фронту додому. В Нуйно, на третій зупинці, де хотів вийти воїн, водій автобуса почав хамити йому про те, що той не попросив його зупинитися на зупинці. Зрештою автобус зупинився і хлопець вийшов, а водій рвонув з місця далі. Солдат стукнув по автобусу і крикнув: «Ей, сумку віддай!». Звичайно ж хамло-водій не зреагував і поїхав далі. Я вигукнула цьому нахабі: «Для чого ви це робите!». Той відповів: «Щоб не був такий розумний». І тут мене понесло: «А ви взагалі розумний, ви не бачите звідки їде людина, совість у вас є!» Чи то на мої слова, чи то здоровий глузд взяв гору, але водій зупинився і що ви думаєте... Викинув сумку воїна на дорогу за метрів 200 від зупинки і поїхав далі», - йдеться у дописі.



Згодом у селі Підцир'я військовий разом із друзями наздогнав автобус. Коли чоловіки підійшли до водія, від нахабної поведінки не залишилось і сліду, проте, чи визнав він свою провину - невідомо.



Після розголосу, депутат Волинської ОВА Іван Мирка звернувся до Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, адже водій грубо порушив правила перевезення пасажирів на громадському транспорті та публічно висловив зневагу до Збройних сил України.



«Прошу вас вжити дій до водія та перевізника згідно чинного законодавствау сфері пасажирських перевезень. Також прошу звернутися до відповідних служб, щоб перевірити даного водія, чи мали місце дії щодо розповсюдження сепаратистських настроїв, ідей та публічної зневаги до Збройних Сил України», - йдеться у депутатському зверненні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після публічного розголосу інциденту у Камінь-Каширській громаді, коли водій автобуса публічно принизив військовослужбовця та викинув його речі, в управлінні транспорту та зв'язку облдержадміністрації розпочали перевірку перевізника маршруту щодо дій водія.Про це в коментарі виданню ВСН повідомив начальник департаменту транспорту і зв'язку Волинської ОВА«Ми познаходили свідків, які були очевидцями інциденту, хочемо з ними поспілкуватися. Вже мали розмову із перевізником, який повинен надати нам певну інформацію і щодо водія, і щодо ситуації загалом. Я особисто дуже стурбований тим, що трапилося, і тримаю це питання на контролі. Ми обов'язково знайдемо важелі впливу і на водія, і на перевізника, та проконтролюємо, щоб вони понесли покарання», - зауважив Назар Романюк.Подія трапилася у четвер, 10 серпня, в автобусі, який їхав із села Запруддя Сошичненської громади до Каменя-Каширського. Про конфлікт в соцмережах повідомила очевидиця«В автобусі було багато людей, на задньому сидінні сидів хлопець у військовій формі, із змученого обличчя було видно, що їде з фронту додому. В Нуйно, на третій зупинці, де хотів вийти воїн, водій автобуса почав хамити йому про те, що той не попросив його зупинитися на зупинці. Зрештою автобус зупинився і хлопець вийшов, а водій рвонув з місця далі. Солдат стукнув по автобусу і крикнув: «Ей, сумку віддай!». Звичайно ж хамло-водій не зреагував і поїхав далі. Я вигукнула цьому нахабі: «Для чого ви це робите!». Той відповів: «Щоб не був такий розумний». І тут мене понесло: «А ви взагалі розумний, ви не бачите звідки їде людина, совість у вас є!» Чи то на мої слова, чи то здоровий глузд взяв гору, але водій зупинився і що ви думаєте... Викинув сумку воїна на дорогу за метрів 200 від зупинки і поїхав далі», - йдеться у дописі.Згодом у селі Підцир'я військовий разом із друзями наздогнав автобус. Коли чоловіки підійшли до водія, від нахабної поведінки не залишилось і сліду, проте, чи визнав він свою провину - невідомо.Після розголосу, депутат Волинської ОВАзвернувся до Управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації, адже водій грубо порушив правила перевезення пасажирів на громадському транспорті та публічно висловив зневагу до Збройних сил України.«Прошу вас вжити дій до водія та перевізника згідно чинного законодавствау сфері пасажирських перевезень. Також прошу звернутися до відповідних служб, щоб перевірити даного водія, чи мали місце дії щодо розповсюдження сепаратистських настроїв, ідей та публічної зневаги до Збройних Сил України», - йдеться у депутатському зверненні.

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