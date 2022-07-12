Системи ППО, далекобійна зброя, – Кличко обговорив з міністром ФРН фіндопомогу в придбанні озброєння

Крістіаном Лінднером.



Обговорювалася допомога Україні у придбанні необхідної зброї. Про це повідомив у телеграм-каналі Віталій Кличко.



«Зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув сьогодні до Києва. Обговорили ситуацію в Україні й Києві та подальшу підтримку боротьби України проти російського агресора. Зокрема, йшлося про фінансову та допомогу в поставках зброї», - повідомив Кличко.



Він наголосив, що зброя потрібна Україні терміново.



«Я підкреслив, що Україна гостро потребує необхідного озброєння. Це і системи ППО, і далекобійна зброя. І ми розраховуємо на розуміння ситуації нашими партнерами, що зволікати не можна!» - заявив Віталій Кличко.



За його словами, Лінднер запевнив у подальшій підтримці нашої країни.



«Крістіан Лінднер зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України, оскільки переконана, що завдання цивілізованого світу - зробити все, щоб Україна перемогла в війні, яку розвʼязала росія. Інакше загроза від російського агресора ще довго нависатиме над всією Європою».



Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка видатки міського бюджету на допомогу



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою Федерального міністерства фінансів НімеччиниОбговорювалася допомога Україні у придбанні необхідної зброї. Про це повідомив у телеграм-каналі«Зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув сьогодні до Києва. Обговорили ситуацію в Україні й Києві та подальшу підтримку боротьби України проти російського агресора. Зокрема, йшлося про фінансову та допомогу в поставках зброї», - повідомив Кличко.Він наголосив, що зброя потрібна Україні терміново.«Я підкреслив, що Україна гостро потребує необхідного озброєння. Це і системи ППО, і далекобійна зброя. І ми розраховуємо на розуміння ситуації нашими партнерами, що зволікати не можна!» - заявив Віталій Кличко.За його словами, Лінднер запевнив у подальшій підтримці нашої країни.«Крістіан Лінднер зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України, оскільки переконана, що завдання цивілізованого світу - зробити все, щоб Україна перемогла в війні, яку розвʼязала росія. Інакше загроза від російського агресора ще довго нависатиме над всією Європою».Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка видатки міського бюджету на допомогу ЗСУ збільшено до 5 млрд грн . Виділені кошти спрямовуються, зокрема, на придбання дронів та антидронових засобів.

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