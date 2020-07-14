Де волинянам безоплатно зробити гормональні аналізи
Сьогодні, 12:05
У рамках Програми медичних гарантій гормональні дослідження волиняни та волинянки можуть зробити безоплатно.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
У НСЗУ зазначили, що пацієнт має право безоплатно отримати всі необхідні йому лабораторні чи інструментальні дослідження, на які є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Зробити їх можна в медзакладах, які мають договір з НСЗУ на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».
Знайти заклад, який має такий договір, можна зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже адресу та телефон найближчого до вас закладу.
Переглянути адреси та контакти медичних закладів, зокрема на Волині, можна на мапі.
Нагадаємо, раніше ми писали, які гормональні дослідження належать до переліку гормональних аналізів. Зокрема, йдеться про:
• тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);
• трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);
• тиреотропний гормон (ТТГ);
• тиреоглобулін (ТГ);
• паратгормон (ПТГ);
• інсулін;
• адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);
• кортизол (гідрокортизон);
• соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
• пролактин;
• фоллікулостимулюючий гормон;
• вазопресин (АДГ);
• норадреналін;
• хромогранін;
• тестостерон;
• естрадіол;
• інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);
• інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.
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Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
У НСЗУ зазначили, що пацієнт має право безоплатно отримати всі необхідні йому лабораторні чи інструментальні дослідження, на які є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Зробити їх можна в медзакладах, які мають договір з НСЗУ на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».
Знайти заклад, який має такий договір, можна зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже адресу та телефон найближчого до вас закладу.
Переглянути адреси та контакти медичних закладів, зокрема на Волині, можна на мапі.
Нагадаємо, раніше ми писали, які гормональні дослідження належать до переліку гормональних аналізів. Зокрема, йдеться про:
• тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);
• трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);
• тиреотропний гормон (ТТГ);
• тиреоглобулін (ТГ);
• паратгормон (ПТГ);
• інсулін;
• адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);
• кортизол (гідрокортизон);
• соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
• пролактин;
• фоллікулостимулюючий гормон;
• вазопресин (АДГ);
• норадреналін;
• хромогранін;
• тестостерон;
• естрадіол;
• інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);
• інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.
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