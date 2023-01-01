Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО

Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Разом з молодшою сестрою Марією Антоніна стала на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомляють на сторінці 100-ої Окремої Бригади Територіальної Оборони.

"Знайомтеся – аеророзвідниця Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Антоніна на псевдо «Цербер» (жартівливіший варіант позивного можна розгледіти на «броніку» – бійчиня сприймає його, як і годиться, з цілком здоровим почуттям гумору).

Разом з молодшою сестрою Марією вони стали на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.

Попервах дівчата були кухарями, але доклали максимум зусиль і домоглися переведення у бойові підрозділи.

Нині Антоніна служить в аеророзвідці, Марія ж є бойовим медиком взводу", - розповіли у бригаді.

На запитання, як витримує колосальні навантаження війни, тендітна аеророзвідниця відповідає коротко:

– Мені було б набагато важче у цій критичній для нашої держави ситуації сидіти вдома.

А ще Антоніна стверджує, що знає, завдяки якій рисі характеру українці просто приречені на Перемогу:

"Наша сила – у нашій згуртованості. – Бо хто ми є без волонтерів? Хто миє є без кожної людини, яка задонатила на ЗСУ 100 гривень? " - наголошує дівчина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська бригада, сестри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Представилась співробітницею Міноборони: 34-річна уродженка Чернігівщини виманила гроші за "допомогу" у звільненні бійця з полону
Сьогодні, 13:15
Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Сьогодні, 12:40
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
Де волинянам безоплатно зробити гормональні аналізи
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі Зеленський вручив нагороду воїну з волинської бригади у госпіталі
05 серпень, 10:51
Бійці волинської бригади тероборони ліквідували ворожий БТР. ВІДЕО Бійці волинської бригади тероборони ліквідували ворожий БТР. ВІДЕО
27 квітень, 09:28
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
14 квітень, 16:14
Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО Прапор волинської бригади підняли в Антарктиді. ФОТО
10 квітень, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Представилась співробітницею Міноборони: 34-річна уродженка Чернігівщини виманила гроші за "допомогу" у звільненні бійця з полону
Сьогодні, 13:15
 0
Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Сьогодні, 12:40
 0
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
 0
Де волинянам безоплатно зробити гормональні аналізи
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8