Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО

Марією Антоніна стала на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.



Про це



"Знайомтеся – аеророзвідниця Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Антоніна на псевдо «Цербер» (жартівливіший варіант позивного можна розгледіти на «броніку» – бійчиня сприймає його, як і годиться, з цілком здоровим почуттям гумору).



Разом з молодшою сестрою Марією вони стали на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.



Попервах дівчата були кухарями, але доклали максимум зусиль і домоглися переведення у бойові підрозділи.



Нині Антоніна служить в аеророзвідці, Марія ж є бойовим медиком взводу", - розповіли у бригаді.



На запитання, як витримує колосальні навантаження війни, тендітна аеророзвідниця відповідає коротко:



– Мені було б набагато важче у цій критичній для нашої держави ситуації сидіти вдома.



А ще Антоніна стверджує, що знає, завдяки якій рисі характеру українці просто приречені на Перемогу:



"Наша сила – у нашій згуртованості. – Бо хто ми є без волонтерів? Хто миє є без кожної людини, яка задонатила на ЗСУ 100 гривень? " - наголошує дівчина.

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