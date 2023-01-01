Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Разом з молодшою сестрою Марією Антоніна стала на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.
Про це повідомляють на сторінці 100-ої Окремої Бригади Територіальної Оборони.
"Знайомтеся – аеророзвідниця Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Антоніна на псевдо «Цербер» (жартівливіший варіант позивного можна розгледіти на «броніку» – бійчиня сприймає його, як і годиться, з цілком здоровим почуттям гумору).
Разом з молодшою сестрою Марією вони стали на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.
Попервах дівчата були кухарями, але доклали максимум зусиль і домоглися переведення у бойові підрозділи.
Нині Антоніна служить в аеророзвідці, Марія ж є бойовим медиком взводу", - розповіли у бригаді.
На запитання, як витримує колосальні навантаження війни, тендітна аеророзвідниця відповідає коротко:
– Мені було б набагато важче у цій критичній для нашої держави ситуації сидіти вдома.
А ще Антоніна стверджує, що знає, завдяки якій рисі характеру українці просто приречені на Перемогу:
"Наша сила – у нашій згуртованості. – Бо хто ми є без волонтерів? Хто миє є без кожної людини, яка задонатила на ЗСУ 100 гривень? " - наголошує дівчина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці 100-ої Окремої Бригади Територіальної Оборони.
"Знайомтеся – аеророзвідниця Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Антоніна на псевдо «Цербер» (жартівливіший варіант позивного можна розгледіти на «броніку» – бійчиня сприймає його, як і годиться, з цілком здоровим почуттям гумору).
Разом з молодшою сестрою Марією вони стали на захист України вже у перші дні широкомасштабного вторгнення.
Попервах дівчата були кухарями, але доклали максимум зусиль і домоглися переведення у бойові підрозділи.
Нині Антоніна служить в аеророзвідці, Марія ж є бойовим медиком взводу", - розповіли у бригаді.
На запитання, як витримує колосальні навантаження війни, тендітна аеророзвідниця відповідає коротко:
– Мені було б набагато важче у цій критичній для нашої держави ситуації сидіти вдома.
А ще Антоніна стверджує, що знає, завдяки якій рисі характеру українці просто приречені на Перемогу:
"Наша сила – у нашій згуртованості. – Бо хто ми є без волонтерів? Хто миє є без кожної людини, яка задонатила на ЗСУ 100 гривень? " - наголошує дівчина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Представилась співробітницею Міноборони: 34-річна уродженка Чернігівщини виманила гроші за "допомогу" у звільненні бійця з полону
Сьогодні, 13:15
Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Де волинянам безоплатно зробити гормональні аналізи
Сьогодні, 12:05
Медіа