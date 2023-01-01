82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО

82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО
Господиня Ольга Подвернюк із села Веселе Луцького району від початку повномасштабної війни спекла понад 90 буханців хліба для захисників. Волинянці — 82 роки.

Як розповіла жінка Суспільному, паляниці випікає черені до двох годин.

"На армію напечу хліба, я хочу, мені шкода тих дітей, шкода всіх. Чуть-чуть цукру для присмаку і солі, такий у мене хліб получається. Будемо зараз палити в печі, носити на лопату, і виробляти. Мішу хлібчик свій отак", — говорить волинянка.

Спершу замішує тісто для хліба — цей процес триває півтори години. Зі слів пенсіонерки, на 12 буханців хліба використовує орієнтовно відро борошна. "В хатах не люблю прибирати, а хліб люблю пекти і в городі цюкати. Ото моє хобі", — розповідає пенсіонерка.

Нині у господарстві Ольги Подвернюк більш як 20 курей та пес. Поки тісто росте, бабуся показує город. "Хай молотять, хай буде нам хлібчик, всім. Гляньте, яка пшеничка файная. То моє все, то моє життя. Отакі маю помідорчики, отака господиня", — говорить волинянка.
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО

У старенькій хатині, ділиться спогадами Ольга Феодосіївна, спекла свій перший хліб. Сюди, каже, прийшла у невістки, коли їй було 17 років. З того часу, розповідає господиня, і пече хліб. Ще досі випікає короваї на весілля, і майже 20 років щотижня пече по 30 проскурок у церкву.

"Тісто вже готовеє, файне тістечко. Буде хлібчик хороший. Довго, довго треба місити. Така мука добрая, не можна відірвати. Пшеничина, то сама найлучша мука", — радіє господиня.
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО

Нині Ольга Феодосіївна живе і справляється з господарством сама. Каже: чоловік, якого не стало 20 років тому, був гарним господарем. У шлюбі народила двох синів, одного з них десять років тому не стало через проблеми зі здоров'ям.

"Я всіх розумію тих матерів, що топіро плачуть. Я відплакала своє. Своєму синові в Афганістан не могла рубля послати, а цим хлопцям, щоб не були голодні, я що маю — поділюся. Гинуть молодиї... Я не можу того перенести", — говорить жінка.
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО

Пам’ятає Ольга Подвернюк голод та життя в окупації німців. Чуючи про звірства росіян, пригадує випадок зі свого повоєнного дитинства.

"Ми діти самі в хаті, нікого немає, діти. І прийшов до нас якийсь воєнний. Собака бреше. Він взяв собаку застрелив. А ми що в хаті? Кричимо. На небеса чути. Прийшов окно побив. І забрався і пушов", — пригадала волинянка.

У бабусі Ольги — п'ятеро онуків та семеро правнуків. В її родині є зять-військовий. Жінка додає: щодня молиться і за нього, і за всіх українських захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, бабуся, хліб, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Сьогодні, 12:40
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
Де волинянам безоплатно зробити гормональні аналізи
Сьогодні, 12:05
Системи ППО, далекобійна зброя, – Кличко обговорив з міністром ФРН фіндопомогу в придбанні озброєння
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Розміщував оголошення у соцмережі Facebook: на Волині шахрай збирав кошти на лікування військовослужбовця Розміщував оголошення у соцмережі Facebook: на Волині шахрай збирав кошти на лікування військовослужбовця
29 червень, 12:28
На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу
20 червень, 15:32
У селі на Волині жінка пече азербайджанський хліб в тандирі У селі на Волині жінка пече азербайджанський хліб в тандирі
19 червень, 19:25
На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
24 травень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Представилась співробітницею Міноборони: 34-річна уродженка Чернігівщини виманила гроші за "допомогу" у звільненні бійця з полону
Сьогодні, 13:15
 0
Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Стали на захист України у перші дні повномасштабної війни: у Волинській бригаді служать дві сестри. ФОТО
Сьогодні, 12:40
 0
82-річна бабуся з Волині пече хліб на черені для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
 0
Де волинянам безоплатно зробити гормональні аналізи
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8