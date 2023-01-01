Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Станом на 11 ранку відомо про 203 будинки, пошкоджених унаслідок масованого удару по Одесі у ніч на 14 серпня.
Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Укрінформ.
«Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10», – йдеться у повідомленні.
Щодо руйнувань закладів освіти мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що постраждали школи, дитячі садочки, центр розвитку. В одному з гуртожитків в центрі міста виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
За словами Труханова, наразі унаслідок нічної атаки немає загиблих.
Одеський голова зазначив, що всім постраждалим буде надано матеріальну допомогу з міського бюджету.
«Наші штаби працюють з 9 ранку. Їх розгорнуто у всіх мікрорайонах, де є постраждалі будівлі. В штабах людям допомагають написати відповідні заяви для отримання грошової допомоги. Також ми можемо надати будматеріали для тимчасового ремонту оселі», – повідомив Труханов.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни тричі атакували Одещину, застосувавши 15 ударних дронів та вісім ракет морського базування типу «Калібр».
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Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Укрінформ.
«Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10», – йдеться у повідомленні.
Щодо руйнувань закладів освіти мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що постраждали школи, дитячі садочки, центр розвитку. В одному з гуртожитків в центрі міста виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
За словами Труханова, наразі унаслідок нічної атаки немає загиблих.
Одеський голова зазначив, що всім постраждалим буде надано матеріальну допомогу з міського бюджету.
«Наші штаби працюють з 9 ранку. Їх розгорнуто у всіх мікрорайонах, де є постраждалі будівлі. В штабах людям допомагають написати відповідні заяви для отримання грошової допомоги. Також ми можемо надати будматеріали для тимчасового ремонту оселі», – повідомив Труханов.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни тричі атакували Одещину, застосувавши 15 ударних дронів та вісім ракет морського базування типу «Калібр».
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