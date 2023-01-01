Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків. ВІДЕО

Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків. ВІДЕО
Станом на 11 ранку відомо про 203 будинки, пошкоджених унаслідок масованого удару по Одесі у ніч на 14 серпня.

Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Укрінформ.

«Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10», – йдеться у повідомленні.

Щодо руйнувань закладів освіти мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що постраждали школи, дитячі садочки, центр розвитку. В одному з гуртожитків в центрі міста виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

За словами Труханова, наразі унаслідок нічної атаки немає загиблих.

Одеський голова зазначив, що всім постраждалим буде надано матеріальну допомогу з міського бюджету.

«Наші штаби працюють з 9 ранку. Їх розгорнуто у всіх мікрорайонах, де є постраждалі будівлі. В штабах людям допомагають написати відповідні заяви для отримання грошової допомоги. Також ми можемо надати будматеріали для тимчасового ремонту оселі», – повідомив Труханов.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни тричі атакували Одещину, застосувавши 15 ударних дронів та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

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Теги: Одеса, ракетний удар, росія
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