Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків. ВІДЕО





Про це повідомили в Одеській міськраді, передає



«Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10», – йдеться у повідомленні.



Щодо руйнувань закладів освіти мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що постраждали школи, дитячі садочки, центр розвитку. В одному з гуртожитків в центрі міста виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.



За словами Труханова, наразі унаслідок нічної атаки немає загиблих.



Одеський голова зазначив, що всім постраждалим буде надано матеріальну допомогу з міського бюджету.



«Наші штаби працюють з 9 ранку. Їх розгорнуто у всіх мікрорайонах, де є постраждалі будівлі. В штабах людям допомагають написати відповідні заяви для отримання грошової допомоги. Також ми можемо надати будматеріали для тимчасового ремонту оселі», – повідомив Труханов.



Нагадаємо, що цієї ночі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 11 ранку відомо про 203 будинки, пошкоджених унаслідок масованого удару по Одесі у ніч на 14 серпня.Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Укрінформ «Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10», – йдеться у повідомленні.Щодо руйнувань закладів освіти мер Одесиповідомив, що постраждали школи, дитячі садочки, центр розвитку. В одному з гуртожитків в центрі міста виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.За словами Труханова, наразі унаслідок нічної атаки немає загиблих.Одеський голова зазначив, що всім постраждалим буде надано матеріальну допомогу з міського бюджету.«Наші штаби працюють з 9 ранку. Їх розгорнуто у всіх мікрорайонах, де є постраждалі будівлі. В штабах людям допомагають написати відповідні заяви для отримання грошової допомоги. Також ми можемо надати будматеріали для тимчасового ремонту оселі», – повідомив Труханов.Нагадаємо, що цієї ночі росіяни тричі атакували Одещину , застосувавши 15 ударних дронів та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

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