Росія атакувала Одесу ракетами та дронами: уламки впали на гуртожиток і супермаркет





Про це повідомило оперативне командування «Південь»,



Окупанти застосували для атаки дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук, а також 8 ракет морського базування типу «Калібр».



Сили ППО відбили всі атаки, але уламками ракет було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет (судячи з фото — FOZZY). Також вибуховою хвилею в кількох будівлях пошкодило вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.



За попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надали медичну допомогу.



На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці наразі намагаються їх погасити.



Керівниця об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк не виключає, що під загрозою була портова інфраструктура. В етері телемаратону вона зазначила, що ракети доводилося збивати просто над містом — над житловими кварталами.



Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 02:42 до 03:22. Під час тривоги в місті лунали звуки вибухів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 14 серпня російські окупаційні війська завдали удару по Одесі ракетами та дронами. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі, але уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. Постраждали троє людей.Про це повідомило оперативне командування «Південь», передає пресслужба міськради.Окупанти застосували для атаки дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук, а також 8 ракет морського базування типу «Калібр».Сили ППО відбили всі атаки, але уламками ракет було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет (судячи з фото — FOZZY). Також вибуховою хвилею в кількох будівлях пошкодило вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.За попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надали медичну допомогу.На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці наразі намагаються їх погасити.Керівниця об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк не виключає, що під загрозою була портова інфраструктура. В етері телемаратону вона зазначила, що ракети доводилося збивати просто над містом — над житловими кварталами.Повітряна тривога в Одесі та області тривала з 02:42 до 03:22. Під час тривоги в місті лунали звуки вибухів.

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