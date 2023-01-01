Скільки живої сили та техніки росія втратила в Україні за добу





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:



• танків ‒ 4306 (+8)

• бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)

• артилерійських систем – 5099 (+27)

• РСЗВ – 714 (+1)

• засоби ППО ‒ 479 (+2)

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)

• спеціальна техніка ‒ 766 (+6)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 14 серпня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 254 380. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 530 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:• танків ‒ 4306 (+8)• бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)• артилерійських систем – 5099 (+27)• РСЗВ – 714 (+1)• засоби ППО ‒ 479 (+2)• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)• автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)• спеціальна техніка ‒ 766 (+6)

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