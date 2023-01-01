Скільки живої сили та техніки росія втратила в Україні за добу

Скільки живої сили та техніки росія втратила в Україні за добу
Станом на ранок 14 серпня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 254 380. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 530 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:

• танків ‒ 4306 (+8)
• бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)
• артилерійських систем – 5099 (+27)
• РСЗВ – 714 (+1)
• засоби ППО ‒ 479 (+2)
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)
• спеціальна техніка ‒ 766 (+6)

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Теги: втрати ворога, Генштаб
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